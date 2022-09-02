星巴克找到新CEO 消費產業老將、利潔時掌門人跳槽來
星巴克（Starbucks）任命了英國消費品集團利潔時（Reckitt Benckiser）即將離職的執行長納拉西姆漢（Laxman Narasimhan）為下一任掌門人，負責推動今年4月第三度回鍋執掌星巴克的舒茲（Howard Schultz）為這家連鎖咖啡巨擘訂下的「再造」策略。
現年55歲的納拉西姆漢出生於印度、在美國接受教育，10月1日起以「即將上任的執行長」身份加入星巴克，但他會與69歲的舒茲共事六個月，直到後者明年4月退居非執行職務。所以納拉西姆漢明年4月1日才完全執掌星巴克，到時也將加入董事會。
星巴克宣布任命新執行長的數小時前，利潔時剛剛宣布，納拉西姆漢將於9月底離開、從英國搬到美國以追求其他機會。這個消息讓許多投資人感到意外，利潔時股價聞聲重挫逾5%。Bernstein分析師說，納拉西姆漢執掌利潔時的三年間，他的重整計畫「似乎頗有成效」。
在利潔時之前——該集團旗下有專做家用清潔用品和消毒液的滴露（Dettol），以及杜蕾斯（Durex）保險套等——曾做過麥肯錫合夥人的納拉西姆漢是飲料業巨擘百事可樂（PepsiCo）的商務長，同時主管拉丁美洲、歐洲和撒哈拉沙漠以南非洲區的業務。星巴克力力推崇他領導消費者品牌有將近30年的經驗。
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