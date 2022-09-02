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星巴克找到新CEO 消費產業老將、利潔時掌門人跳槽來

編譯季晶晶／綜合外電
星巴克宣布，由利潔時集團即將離職的執行長納拉西姆漢擔任這家連鎖咖啡巨擘的下任執行長。(美聯社)
星巴克宣布，由利潔時集團即將離職的執行長納拉西姆漢擔任這家連鎖咖啡巨擘的下任執行長。(美聯社)

星巴克（Starbucks）任命了英國消費品集團利潔時（Reckitt Benckiser）即將離職的執行長納拉西姆漢（Laxman Narasimhan）為下一任掌門人，負責推動今年4月第三度回鍋執掌星巴克的舒茲（Howard Schultz）為這家連鎖咖啡巨擘訂下的「再造」策略。

現年55歲的納拉西姆漢出生於印度、在美國接受教育，10月1日起以「即將上任的執行長」身份加入星巴克，但他會與69歲的舒茲共事六個月，直到後者明年4月退居非執行職務。所以納拉西姆漢明年4月1日才完全執掌星巴克，到時也將加入董事會。

星巴克宣布任命新執行長的數小時前，利潔時剛剛宣布，納拉西姆漢將於9月底離開、從英國搬到美國以追求其他機會。這個消息讓許多投資人感到意外，利潔時股價聞聲重挫逾5%。Bernstein分析師說，納拉西姆漢執掌利潔時的三年間，他的重整計畫「似乎頗有成效」。

在利潔時之前——該集團旗下有專做家用清潔用品和消毒液的滴露（Dettol），以及杜蕾斯（Durex）保險套等——曾做過麥肯錫合夥人的納拉西姆漢是飲料業巨擘百事可樂（PepsiCo）的商務長，同時主管拉丁美洲、歐洲和撒哈拉沙漠以南非洲區的業務。星巴克力力推崇他領導消費者品牌有將近30年的經驗。

星巴克宣布，利潔時集團即將離職的執行長納拉西姆漢明年4月1日起執掌這家連鎖咖啡巨...
星巴克宣布，利潔時集團即將離職的執行長納拉西姆漢明年4月1日起執掌這家連鎖咖啡巨擘。(美聯社)

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