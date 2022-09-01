日圓失守140關鍵價位 24年來最低 有可能進一步潰敗

日圓貶破1美元兌140日圓的關鍵價位，是1998年來最低。（路透）

日圓匯價周四失守1美元兌140日圓的關鍵價位，是1998年8月以來首見，隨著美日之間貨幣政策的分歧進一步擴大，日圓的跌勢可能還會繼續。美元指數同日創20年新高，此前美國數據顯示經濟具有韌性，給聯邦準備理事會激進升息 抗通膨提供了更大的空間。

在美國公債殖利率 走高的推動下，美元兌日圓周四升值0.9%，日圓今年來累計下跌超過20%。日本迄今拒絕干預匯市以遏制本幣貶值。

期權市場顯示，交易員押注日圓還會再跌。10國集團（G10）貨幣今年以日圓的表現最差，反映出美日政策日益分歧，兩國利差會進一步擴大，聯準會 持續釋出升息抗通膨的訊號，後者堅持超寬鬆政策。

稍早的一份官方報告顯示，美國上周初次請領失業救濟的人數進一步下降，與對工人需求強勁和勞動市場吃緊的情況一致。隨後，美元攀升。

另有數據顯示，儘管聯準會為因應居高不下的通膨而大幅升息，增加了經濟衰退的風險，但8月美國企業裁員人數仍然下滑。

美國供應管理協會（ISM）的數據表明，隨著就業和新訂單反彈，美國製造業8月穩步成長，同時，價格壓力緩解強化了通膨可能已經觸頂的看法。

Oanda首席市場分析師Edward Moya表示：「美元創新高並不令人意外，既是因為全球經濟疲軟帶來避險的資金流，也因為具韌性的美國經濟為聯準會維持激進政策立場鋪好了路。」

美元指數上漲0.91%，報109.69，稍早曾觸及2002年6月以來最高的109.99。

市場對聯準會在9月20-21日會議上連續第三次升息三碼的預期正在上升。聯邦資金利率期貨市場盤末顯示，升息75個基點的可能性約為77.1%，這有助推動具指標意義的10年期美國公債殖利率達到3.297%，是兩個多月來最高。

市場現在將轉向關注周五將公布的美國8月非農就業報告。一份強勁的報告可能有助於避險美元吸引更多需求。

Generali Insurance Asset Management分析師表示：「即使創下新高，美元的強勢仍有進一步延伸的空間，這是受助於全球經濟放緩，尤其是歐洲能源危機。」

歐元兌美元下跌0.99%，回落到平價以下，報0.9953美元，英鎊兌美元貶至1.1501美元，是兩年半新低，跌幅約0.69%。對風險敏感的澳幣和紐元也遭拋售，部分歸因於向避險資產轉移，兩者均觸及7月以來最低。澳元盤末下跌0.89%，報0.67825美元；紐元下跌0.83%，報0.6069美元。

比特幣下跌1.17%，交易價格略低於2萬美元，走勢跟隨風險情緒。