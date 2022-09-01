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期待就業報告 道指史指反彈

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期待就業報告 道指史指反彈

財經新聞組／即時報導
在晶片製造商輝達(NVIDIA)表示美國政府限制中國銷售後，股價下跌7.67%。路透
在晶片製造商輝達(NVIDIA)表示美國政府限制中國銷售後，股價下跌7.67%。路透

由於交易員期待上月就業報告，道瓊工業平均指數和史坦普500指數在9月的第一個交易日以上漲收盤。

道指收復早盤跌幅，收盤前最後幾分鐘上漲145.99點或0.46%至3萬1656.42點。史指指數上漲11.85點或0.3%至3966.85點。兩者都結束連續4天的下跌。

與此同時，那斯達克綜合指數下跌31.08點或0.26%至1萬1785.13點，自2月以來首次連5跌。但它仍然收復大部分盤中跌幅。

所有主要股指本周都可望收低。道指估計將下跌1.9%，而史指和那指將分別下跌2.2%和2.9%。

2年期美國國債殖利率升破3.5%，觸2007年11月以來最高水平。打壓了對利率敏感的成長型股票，使其未來獲利的吸引力降低。

在晶片製造商輝達 (NVIDIA)表示美國政府限制中國銷售後，股價下跌7.67%。

由於投資人對Fed官員不放鬆升息的鷹派言論做出回應，股指一直在暴跌。交易員不斷爭論股市是否會在9月再次挑戰6月低點，當時是市場歷來表現不佳的一個月。

Comerica Wealth Management投資長林奇(John Lynch)表示：「隨著股票投資人終於認識到Fed使命的重要性，未來幾周將出現6月的低點。」「通膨和衰退通常伴隨著較低的市場本益比，隨著利率上升，市場需要重新評估估值。」

他補充指出，「成功測試6月低點可能也很重要，因為雙底形態可能有助於緩解對未來幾個月進一步波動的擔憂。」「我們認為對明年的普遍獲利預測過高，隨著預測的下降，技術面支持將是必要的。」

投資人正在密切關注8月就業報告，將於2日上午8點30分發布。

這份就業報告尤其重要，因為它是Fed在即將舉行的9月會議升息前必須評估的最後一份主要經濟報告。

接受《道瓊》調查的經濟學者預測，上月新增就業崗位31.8萬個，失業率穩定在3.5%。平均時薪預計將較上月成長0.4%，或按年計算成長5.3%。

瑞銀表示，投資人低估了Fed繼續收緊貨幣政策的意願，26日開始的市場拋售就證明了這一點。

瑞銀全球財富管理投資長海菲勒(Mark Haefele)表示：「我們維持觀點不變，即Fed將在年底前再升息100個基點，如果通膨不按照預測放緩，則有更多風險。」

他說，「由於利率可能會在長時間內保持偏高水平，我們的基本假設是明年進一步波動、獲利調降和高於預期的違約率。在股票方面，我們建議採取選擇性方法，並將曝險部位偏向價值型、優質收入和防禦性投資。」

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