反競爭疑慮 英國將嚴審微軟對動視暴雪690億美元併購案

英國監管機構表示，要求微軟在9月8日前就可能的反競爭疑慮提出解決方案，否則將對其收購動視暴雪的690億美元併購案進行深入審查。路透

微軟 對遊戲大廠動視暴雪的690億美元併購案，將接受英國 監管機構的深入審查，除非這家科技巨擘能為該機構的市場競爭疑慮提出解方。

英國競爭暨市場管理局（CMA）1日表示，由於擔憂微軟收購動視暴雪後將大幅降低遊戲主機、遊戲訂閱服務和雲端 遊戲市場的競爭，要求微軟在9月8日前和該機構達成可接受的協議。

微軟和擁有「決勝時刻」（Call of Duty）、「魔獸世界」（World of Warcraft）等人氣遊戲的動視暴雪合併，將使微軟成為全球第三大遊戲公司，並強化微軟遊戲訂閱服務Xbox Game Pass的遊戲陣容。

CMA表示，擔憂微軟會利用動視暴雪的遊戲，和自身在遊戲主機、雲端及個人電腦（PC）作業系統市場的優勢，對發展中的雲端市場造成傷害。

CMA併購部門資深總監歐卡羅爾說：「我們擔心微軟會在併購後利用對『決勝時刻』和『魔獸世界』等熱門遊戲的控制權，傷害其目前和未來在遊戲訂閱服務和雲端遊戲的對手。」

微軟總裁暨副董事長史密斯（Brad Smith）說：「我們已準備好和CMA合作下一步，並解決該機構的任何疑慮。雖然Sony表示對『決勝時刻』遊戲有疑慮，但我們已表示，會致力讓同一款遊戲能同一天在Xbox和PlayStation上玩到。」