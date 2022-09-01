我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9歲學童數學、閱讀20年進步成果 因疫情全泡湯

期待美國房價下跌？專家分析：沒那麼快

豐田調漲鋼材價 漲幅再刷新高 大宗商品成本續攀

編譯洪啟原／綜合外電
日本車廠豐田和全球第二大鋼廠阿賽洛米塔爾，皆向客戶宣布調漲鋼價，轉嫁高漲的生產成本。歐新社
日本車廠豐田和全球第二大鋼廠阿賽洛米塔爾，皆向客戶宣布調漲鋼價，轉嫁高漲的生產成本。歐新社

日本豐田汽車與日本製鐵展開新一輪談判後，決定調漲賣給零組件製造商的車用鋼材價格，從10月起到明年3月這段期間，每公噸調漲4萬日圓（289美元），是歷來最大漲幅，主要是為反映成本，這也是近期連續第三次調高鋼價。

豐田是日本最大的鋼鐵買家，須負責採購內部和供應商要用的鋼鐵原料。豐田的採購價格已成為造船和家用品等一系列產業的採購合約基準價，因此日本許多企業可能對豐田最新的漲價舉措「很有感」。

自2010會計年度起，豐田和日本製鐵依據鐵礦砂、焦煤及其他原物料的浮動成本，每六個月重新議定鋼價。這已是雙方在近期磋商中連續第三次同意調漲鋼價。

日經報導，一般認為，豐田將每公噸鋼價調漲4萬日圓，漲幅約為20%至30%，超過本會計年度上半年（今年4月至9月）的每噸漲約2萬日圓，再度改寫新高。此時俄烏戰爭正推升大宗商品價格加速上揚。焦煤價格上季漲抵歷來新高，且自第1季來已飆漲30%；鐵礦砂價格也在高檔盤旋。

與此同時，全球第二大鋼廠阿賽洛米塔爾（ArcelorMittal）也向歐洲客戶宣布調漲鋼價，轉嫁高漲的生產成本。消息人士透露，這家公司11月交付的熱軋鋼捲，將調漲13%至每噸850歐元。

價格評估公司Argus Media稍早表示，阿賽洛米塔爾此舉是要應付歐洲能源危機引發生產成本高漲的問題。大宗商品業者Kallanish引述不具名來源指出，阿賽洛米塔爾生產的其他產品同步漲價，例如，以高耗能方式生產、用於營建業的商品級長鋼，每噸將調漲150歐元。

豐田 日本 汽車

上一則

歐洲如何因應電價飆漲危機？克魯曼：政策大雜燴

延伸閱讀

邊境將鬆綁 日開放無導遊團客觀光 南韓取消採陰證明

邊境將鬆綁 日開放無導遊團客觀光 南韓取消採陰證明
日本富士醫療按摩椅慶中秋三大名椅震撼勁減60%大優惠

日本富士醫療按摩椅慶中秋三大名椅震撼勁減60%大優惠
日本單周增逾125萬例新冠 連6周居全球之冠

日本單周增逾125萬例新冠 連6周居全球之冠
「手指愛心」不是南韓來的 網：60年前日本男團就比過

「手指愛心」不是南韓來的 網：60年前日本男團就比過

熱門新聞

派樂騰（Peloton）前執行長John Foley，今年2月時被撤換。（美聯社）

裁員、虧損、股價暴跌 疫情贏家深陷泥淖

2022-08-28 20:55
聯準會(Fed)主席鮑爾在傑克森洞年會演講中表示不會在對抗快速通膨的鬥爭中退縮後，美股大幅下挫。Getty

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

2022-08-26 16:45
美股回吐7月底以來大部漲勢，對向來悲觀9月更加悲觀。（路透）

道瓊崩跌逾1000點 喚醒投資人悲觀9月的幢幢魅影

2022-08-27 08:59
今年購物季要吸引苦於通膨壓力的消費者，可能需要巨額的折扣。（路透）

出清庫存+積極吸客 今年購物季將現巨幅折扣

2022-08-31 18:17
聯準會（Fed）主席鮑爾，圖為7月時的檔案照。路透

鮑爾「放鷹」將維持高利率一段時間 9月升息3碼應適當

2022-08-26 15:39
通膨之下，美國位於後段班的50%家庭，仍處於一個世代以來相對最佳的財務狀況。（路透）

通膨下 中低收入家庭財富仍增加 更大的問題在別處

2022-08-29 22:49

超人氣

更多 >
陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水
退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃

退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃
這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算

這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算
快看世界／通貨膨脹也不差？這些行業反而賺更多

快看世界／通貨膨脹也不差？這些行業反而賺更多
中國外交部記者會上哀悼了這兩人…

中國外交部記者會上哀悼了這兩人…