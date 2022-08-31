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美股期指跌幅擴大 那斯達克、日韓股市都跌逾1%

編譯葉亭均／綜合外電
(路透)
(路透)

美股期貨指數和亞股今天（1日）下跌，那斯達克期指、日、韓股市跌幅都超過1%，多國央行強化鷹派立場，令市場焦慮不已，美元匯率走強、美國公債殖利率繼續走高。

接近台股開盤時刻，美股道瓊期貨指數下跌130點，跌幅0.42%，標普500指數期貨跌0.6%，那斯達克指數期貨重挫1%。

亞股方面，日股日經225指數下跌1.17%，南韓Kospi指數重挫1.9%。

美國政府要求繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）暫停將兩款AI晶片出貨給中國大陸，要求必須取得新許可。輝達表示，此舉可能衝擊公司4億美元營收，消息拖累輝達股價盤後重挫超過6%，也不利市場對美國晶片股的信心。

聯準會主席鮑爾上周五在傑克森洞會議的演說依然發威，基準2年期美國公債殖利率自2007年以來首次攀升至3.5%，交易人士預期聯準會將進一步緊縮貨幣政策，對2023年可能再次放鬆政策的預期減弱。

美元兌歐元、日圓再度走強。日圓刷新24年低點，逼近140日圓兌1美元關卡。

讓投資人更加緊張的是，股市將進入9月份的傳統疲軟期。

紐約CFRA的首席投資策略師史托沃（Sam Stovall）說：「9月通常是一年中最糟糕的月份；只有9月和2月是平均會下跌的月份，但9月是一年中唯一一個下跌次數多於上漲次數的月份，所以它可能最終成為某種自我實現的預言。」

Optimal資本顧問策略師表示：「市場正接收到美國央行將不繼代價對抗通膨的訊息」，他說，市場逆轉原先認為聯準會將轉鴿的預期並重新調整定價。「我不認為我們已見到今年的底部。」

指數 殖利率 晶片

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