我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國終於公布新疆人權報告 控中國「嚴重侵犯人權」

出清庫存+積極吸客 今年購物季將現巨幅折扣

美元續強 日圓匯率刷新24年低點 面臨測試140整數關卡

編譯葉亭均／綜合外電
（路透）
（路透）

日圓兌美元匯率今天（1日）刷新24年低點，貶至1998年來最低，因美國公債殖利率繼續拉高，為日圓帶來更多壓力。美元指數在周三回落後，今日再度上揚，仍接近周一創下的20年高點，交易人士為聯準會進行更多升息做準備。

在今天早上東京交易時段，日圓貶值0.4%，報139.57日圓兌1美元，刷新24年低點。對於外匯觀察人士來說，日圓下一步就是面臨140日圓的整數關卡，一些分析師曾表示，若日圓貶破140，可能引發官方干預。

美元指數1日上揚0.2%，報108.92。美元指數已連漲三個月。

歐元兌美元今天盤中貶值0.25%，報1.0029美元。

聯準會主席鮑爾在傑克森洞央行年會演說的影響持續發威，美國指標的10年期公債殖利率周三竄升至3.19%。美國與日本經通膨調整後的殖利率利差持續擴大至今年來最大。

所謂的實質殖利率利差是日圓走貶的一大因素，因為相較於日本，投資人尋求在美國更具吸引力的資產報酬。

FXStreet.com高級分析師Joseph Trevisani表示：「傑克森洞仍在推動交易。」路孚特數據顯示，交易人士預期聯準會9月升息3碼的可能性大約是68.5%。

Silver Gold Bull外匯和貴金屬風險管理總監Erik Bregar表示：「所有這些在7月底出現的關於聯準會可能轉向的押注都必須解除，因此這意味著我們必須再次買入美元，因為聯準會還沒有完成行動。」他說：「現在唯一真正的變化是，歐洲央行看起來正拼命追趕，因此利率差正在幫助歐元/美元停留於現在的水準。」

歐元兌美元周三回升至平價之上，但受累於能源危機和經濟衰退擔憂，歐元的前景仍陷於不確定性。

殖利率 聯準會 指數

上一則

出清庫存+積極吸客 今年購物季將現巨幅折扣

下一則

美股期指跌幅擴大 那斯達克、日韓股市都跌逾1%

延伸閱讀

中國無人機滋擾台灣 白宮：不接受改變現狀 台關切有理

中國無人機滋擾台灣 白宮：不接受改變現狀 台關切有理
美國人預期壽命連續兩年下降 新冠並非唯一原因

美國人預期壽命連續兩年下降 新冠並非唯一原因
歐洲能源危機導致企業放慢採購乾淨電力速度

歐洲能源危機導致企業放慢採購乾淨電力速度
美股道瓊早盤上漲 因就業市場降溫 Fed或減緩鷹派立場

美股道瓊早盤上漲 因就業市場降溫 Fed或減緩鷹派立場

熱門新聞

派樂騰（Peloton）前執行長John Foley，今年2月時被撤換。（美聯社）

裁員、虧損、股價暴跌 疫情贏家深陷泥淖

2022-08-28 20:55
聯準會(Fed)主席鮑爾在傑克森洞年會演講中表示不會在對抗快速通膨的鬥爭中退縮後，美股大幅下挫。Getty

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

2022-08-26 16:45
美股回吐7月底以來大部漲勢，對向來悲觀9月更加悲觀。（路透）

道瓊崩跌逾1000點 喚醒投資人悲觀9月的幢幢魅影

2022-08-27 08:59
聯準會（Fed）主席鮑爾，圖為7月時的檔案照。路透

鮑爾「放鷹」將維持高利率一段時間 9月升息3碼應適當

2022-08-26 15:39
通膨之下，美國位於後段班的50%家庭，仍處於一個世代以來相對最佳的財務狀況。（路透）

通膨下 中低收入家庭財富仍增加 更大的問題在別處

2022-08-29 22:49
前財政部長桑默斯。美聯社

鮑爾展鷹姿 終於贏得桑默斯化批評為讚揚

2022-08-27 11:17

超人氣

更多 >
世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑

世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑
退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃

退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃
胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間
戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」

戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」
這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算

這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算