出清庫存+積極吸客 今年購物季將現巨幅折扣

今年購物季要吸引苦於通膨壓力的消費者，可能需要巨額的折扣。（路透）

很少有人希望今年夏天就這結束，但今年冬天卻有些好消息：今年的假日購物季折扣將會以往更多。

百思買、Ulta、Gap和其他大型連鎖店的高管最近幾周表示，預計今年將迎來一個充滿折扣的購物季。沃爾瑪8月底發布其年度高級玩具清單，並表示與往年相比，它會提供了更多的「回饋」，如限時降價，以及更多低於50元和25元的玩具。

除玩具外，購物者還可能會在服裝、電視、美容產品、體育用品和其他商品上找到折扣。

最近幾個月，部分連鎖店庫存過多，將擴大促銷力度，試圖在假期期間出售過剩的商品。

其他公司也在加大促銷力度，以激勵通膨壓力大的購物者，否則他們可能會因價格過高而不想購買節日禮物。

Ulta美容財務主管塞特斯丹(Scott Settersten)在財報電話會議上告訴分析師 ，「我們預計今年會比前一年更具競爭力，更具促銷性。」

百思買高管表示，其自身的庫存水平是健康的，但擁有過剩消費性電子產品的競爭對手正在打折，以吸引那些感到受通膨壓力的購物者。

CEO巴里(Corie Barry)在與分析師的電話會議上表示：「今年顧客將會更注重價值，他們肯定會更參與其中一些促銷活動。」巴里預計假日購物熱潮將在本季底就開始，比一年前更加提前。

她說：「你會看到一個看來更像新冠疫情之前看到的假期。」

Jefferies零售分析師馬圖斯澤夫斯基(Jonathan Matuszewski)在給客戶的報告中表示，零售商 「並不想面對當前的庫存水平，這將需要更多的折扣」。他預期今年會有個「激烈的促銷假期」。

即使購物者喜歡折扣，但零售商卻不喜歡如此，因為這麼做會蠶食獲利。部分連鎖店如科爾百貨(Kohl's)和Gap正在盤整過多的庫存，並計畫在未來幾季出售。

然而，目前尚不清楚假日折扣是否足以吸引有通膨意識的購物者下手。

夏末這幾周，許多零售商表示，低收入 客戶正在將採購項目從生活非必需品轉向雜貨和家庭基本用品等生活必需品。部分高收入消費者也在收緊支出。

密西根大學研究人員8月指出：「以往在總體支出中占比不成比例的高收入消費者，目前的個人財務狀況以及耐久財的購買條件都出現大幅下降。」