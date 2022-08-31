我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國8月ADP就業報告僅新增13.2萬人 遠不如預期

司法部：川普佛州住處的保密文件 可能遭藏匿與移走

怕過生日的巴菲特滿92歲 繼續以滾雪球哲學累積財富

編譯季晶晶／綜合外電
股神巴菲特30日剛滿92歲，仍與六歲兒童一樣愛吃巧克力並喝可樂。美聯社
股神巴菲特30日剛滿92歲，仍與六歲兒童一樣愛吃巧克力並喝可樂。美聯社

以穩健投資獲致「股神」名號的億萬富豪投資人巴菲特周二（30日）滿92歲。討厭變老的他其實很怕過生日，努力妥善安排時間，目標是像雪球滾下坡一樣快速累積財富，並結交更多好朋友。

這位超級富有但節儉出了名的選股高手，每年都在旗下投資公司波克夏的總部，收到四面八方潮湧而來的生日卡、禮物和來信。但他不會為了生日欣喜若狂。

撰寫《雪球：巴菲特傳》一書的作者施洛德（Alice Schroeder）說：「很難找到一份禮物，可以讓不想老一歲、不在乎身外物的億萬富豪大為興奮。」她指出，巴菲特喜歡真心實意的信，以及提醒過往功成就的東西，他累積的紀念品已填滿整層樓的廊道。

他還是像6歲小孩一樣開心地喝可口可樂，大啖See's Candy巧克力和Dairy Queen的霜淇淋，早餐偶爾加上一包Oreo餅乾，甚至把長壽歸功於自己的飲食習慣。

根據財富雜誌，巴菲特曾經開玩笑說：「我查過統計表，6歲兒童的死亡率最低，所以我決定像6歲小孩那樣吃東西。那是最安全的做法。」

施洛德形容，生日到來對巴菲特而言，像是倒數計時器的滴答聲，因為想做的事還太多，他希望能延遲人生終不可避免的必修課：「前頭的歲月不會永無止境，但幸運的話，可以很長。另一個新的人、另一筆投資、另一個構想永遠等著他。要學的東西遠超過已知之事。」

巴菲特1930年出生，1951年取得哥倫比亞大學經濟學學位。1959年認識孟格（Charlie Munger），兩人後來成為一輩子的商業夥伴，從來不吵架。巴菲特的密友還包括蓋茲。

巴菲特將人生之道比做雪球滾下坡，不管是累積投資收益和財富或結交朋友。他告訴施洛德：「最好一路走一路把雪球滾大，因為不能重回山頂再來一次。這就是人生。」施洛德說，巴菲特不會回頭看山頂，這是個廣大世界，而他才剛開始開步走。

過去的92年裡，根據彭博億萬富豪指數，巴菲特有資產1,000億美元，位居全球富豪榜的第六名，即使為了慈善捐出手上半數波克夏持股。他承諾死後會捐出絕大部分的財富，大多給比爾及梅琳達蓋茲基金會。

巴菲特 投資 波克夏

上一則

美國8月ADP就業報告僅新增13.2萬人 遠不如預期

下一則

美股道瓊早盤上漲 因就業市場降溫 Fed或減緩鷹派立場

延伸閱讀

剛滿92歲的巴菲特重押西方石油 看好能源股挺得過衰退

剛滿92歲的巴菲特重押西方石油 看好能源股挺得過衰退
「股神」巴菲特滿92歲 粉絲分享這些雋永投資建議

「股神」巴菲特滿92歲 粉絲分享這些雋永投資建議
14年賺33倍後 巴菲特首次減持比亞迪 出售133萬股

14年賺33倍後 巴菲特首次減持比亞迪 出售133萬股
股神收購西方石油50%股權 准了

股神收購西方石油50%股權 准了

熱門新聞

派樂騰（Peloton）前執行長John Foley，今年2月時被撤換。（美聯社）

裁員、虧損、股價暴跌 疫情贏家深陷泥淖

2022-08-28 20:55
聯準會(Fed)主席鮑爾在傑克森洞年會演講中表示不會在對抗快速通膨的鬥爭中退縮後，美股大幅下挫。Getty

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

2022-08-26 16:45
美股回吐7月底以來大部漲勢，對向來悲觀9月更加悲觀。（路透）

道瓊崩跌逾1000點 喚醒投資人悲觀9月的幢幢魅影

2022-08-27 08:59
聯準會（Fed）主席鮑爾，圖為7月時的檔案照。路透

鮑爾「放鷹」將維持高利率一段時間 9月升息3碼應適當

2022-08-26 15:39
過去一周以來避險需求帶動美元兌歐元、英鎊及日圓等其他主要貨幣上漲。歐新社

美元加速彈升 專家：與之對抗 愚不可及

2022-08-23 12:35
成屋銷售年減逾20%，跌入衰退。（歐新社）

房市現衰退 轉向有利買家

2022-08-24 15:35

超人氣

更多 >
就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐

就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐
善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療

善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療
胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間
終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世
世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑

世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑