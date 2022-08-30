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半導體需求轉弱再添訊號 南韓晶片出貨三年來首見下滑

編譯葉亭均／綜合外電
南韓晶片業者7月出貨年比下滑22%。(路透)
南韓晶片業者7月出貨年比下滑22%。(路透)

南韓晶片業者在7月出現近三年來工廠出貨首度減少的情況，凸顯做為全球經濟晴雨指標的半導體需求轉弱。

根據南韓統計局31日公布的聲明，7月半導體出貨年減22.7%，逆轉6月時增加5.1%的成長趨勢。7月的全國庫存依然提升，較一年前增加80%，與前月相比則持平。

7月的晶片生產為連續第四個月減緩，顯示三星電子、SK海力士等大廠正在調整產量，因應需求降溫和大量庫存的情況。

南韓晶片銷售動能轉弱，凸顯出全球經濟黯淡的展望。俄烏戰爭、中國大陸實施新冠防疫封鎖措施，再加上各國央行急遽升息因應通膨壓力，正衝擊經濟活動並削弱企業獲利

在一個經濟日益仰賴電子產品和網路服務的世界中，半導體是很重要的零件。在疫情期間，隨著許多人轉向遠距工作和線上教育，世界對晶片的需求激增。

現在，半導體出貨下滑有助於解釋南韓科技出口在7月出現逾兩年來首度減少的情況。南韓7月海外記憶體晶片銷售下滑13.5%，儘管該國整體出口成長9.4%。

統計局另公布，南韓7月整體工業生產年比增加1.5%， 低於經濟學家預期的2.6%增幅。

南韓 晶片 疫情

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