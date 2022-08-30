惠普警示企業支出放緩、PC銷售疲軟 下修年度獲利展望

惠普警示企業支出放緩且PC銷售疲軟，並下修全年獲利展望。(美聯社)

個人電腦和和印表機製造商惠普（HP）上季銷售下滑，不如市場預期，並調降全年獲利展望，因為惠普也加入其他公司的行列，指出電子產品消費支出放緩。

惠普周二說，受消費者支出大減20%的拖累，主要是筆記型電腦的需求塌陷，第3季營收 減少4.1%到147億美元。分析師 平均預期156億美元。商用業務則成長7%。

惠普執行長Enrique Lores受訪表示，預計消費者需求惡化趨勢會持續下去，本季的企業需求將放緩。他說，企業買家同意交易，但交易轉化為訂單的速度減慢。

惠普因此下修2022年度展望，剔除部分項目的每股盈餘降至4.02到4.12美元，低於原本的4.24到4.38美元。根據彭博彙整數據，分析師平均預估4.30美元。

該公司還預計自由現金流在32到37億美元間，包括收購Poly帶來3億美元的影響。先前預期的自由現金流為至少45億美元。

同日，前身為惠普企業產品部門的慧與科技（HPE）公布，上季營收和獲利雙雙增加，預測明年獲利會進一步成長。

由於市場期慧與的訂閱型產品有強勁需求，該公司第營收成長1%到69.5億美元，經股票 薪酬、災難費用和其他一些影響的調整後，每股盈餘是48美分，略高於去年同期的47美分。表現均與分析師預期的一致。

對於扣除部分項目後的全年獲利展望，慧與略微調整了區間，每股盈餘將介於每股1.96到2.04美元間，最高端較先前估計的2.1美元少了6美分。分析師平均預估2.02美元。

慧與科技執行長Antonio Neri受訪表示，需求維持強勁，下修展望是因為遭遇匯兌逆風、結束俄羅斯業務，以及面臨供應鏈挑戰。他引述訂單積壓做為需求穩定的證據，未見大幅取消。

惠普股價周二在盤後交易下跌大約5%，而慧與科技微跌0.3%，兩支股票今年來分別下挫低17%和13.4%，惠普遜於、但慧與優於大盤，標普500指數今年來下跌15.4%。