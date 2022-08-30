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Fed官員續放鷹：利率升至3.5%以上、明年不可能降息

編譯葉亭均／綜合外電
紐約聯準銀行總裁威廉斯。路透
紐約聯準銀行總裁威廉斯。路透

聯準會（Fed）多位官員周二（30日）重申支持進一步升息以抑制通膨。頗具影響力的紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，Fed可能需要將利率調高至「略高於」3.5%的水準，而且明年不可能降息，因為要對抗過高的通膨。

威廉斯接受華爾街日報專訪時表示，利率「需要比那個水準（3.5%）高一點，因為不只要達到中性水準，還要努力讓需求恢復到與供應一致」，他反駁了市場關於明年降息的預期，「在我預期看到利率調降前，將會花上一段時間」。

在Fed決策小組中，威廉斯是僅次於主席鮑爾的二號人物。他表示，Fed對下一次升息幅度的決定將取決於即將公布的數據，包括本周五的就業報告和9月20、21日會議前幾天出爐的消費者物價指數（CPI）。Fed在7月決議升息3碼，聯邦資金利率提高至2.25%至2.5%。

威廉斯表示9月的決策也將取決於決策官員對最終需要將利率提高到多高，才能開始削弱通膨壓力的看法。他說，近期通膨相關數據令人鼓舞，但在勞動力市場依然強勁的情況下，物價漲幅仍然過快。他認為Fed需要將利率提高至可「限制」經濟成長的水平。

威廉斯說：「Fed需要在一段時間內將利率維持在限制性區域內，這不是只在短期內做的事情，我認為我們有必要維持遏制通膨的政策立場，推動供需達到平衡需要更長一段時間才能實現，將持續到明年結束」。

目前金融市場正在消化更大幅度升息的預期。期貨合約顯示，交易人士預期到年底利率將進一步上升150個基點（6碼）。包括9月會議在內，Fed年底前還有三次決策會議。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）同日在另一場活動上也表示Fed需要繼續升息，但下月的升息幅度取決於數據，「我不會預做判斷」，而Fed確實需要讓利率進入「限制性區域」以壓低通膨。

巴爾金表示：「我們致力於讓通膨率回到2％的目標，我們將竭盡所能來達成這一目標，我預期達到目標前，通膨會多次來回反彈。」

Fed青睞的通膨指標個人消費支出（PCE）7月年增6.3%，是2%目標水平的三倍多，接近40年來最大。巴爾金表示，貨幣政策行動存在遲滯影響，「我不認為通膨會立即下降」。

另外，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）在其銀行網站發表的一篇文章中表示，遏制通膨的職責「不可動搖」，「我不認為我們已經完成了緊縮政策的行動。通膨仍然過高」。但他同時表示，如果物價降溫，他對放慢升息步調持開放態度。

波斯提克說：「未來的數據如果清楚顯示通膨已經開始放緩，可能使我們有理由將升息幅度從前幾次的75基點（3碼）有所下調。」

利率 升息 威廉

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