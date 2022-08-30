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憂Fed繼續升息 道指再跌308點

憂Fed繼續升息 道指再跌308點

記者張大仁／即時報導
美股連續第三天下跌，雖然對經濟成長和潛在的企業獲利造成負面影響，但聯準會(Fed)和其他全球央行行長繼續暗示將提高利率以抑制通膨，這讓夏季股市的回升受到質疑。美聯社
美股連續第三天下跌，雖然對經濟成長和潛在的企業獲利造成負面影響，但聯準會(Fed)和其他全球央行行長繼續暗示將提高利率以抑制通膨，這讓夏季股市的回升受到質疑。美聯社

美股連續第三天下跌，雖然對經濟成長和潛在的企業獲利造成負面影響，但聯準會(Fed)和其他全球央行行長繼續暗示將提高利率以抑制通膨，這讓夏季股市的回升受到質疑。

史坦普500指數下跌44.45點或1.1%至3986.16點。那斯達克綜合指數下跌134.53點或1.12%至1萬1883.14點。道瓊工業平均指數下跌308.12點或0.96%至3萬1790.17點。

史指自7月28日來首度跌破4000點，也是7月26日來再度跌破50日移動均線，這是交易員和策略師關注的關鍵水平。

美股自26日來持續下跌。當日史指因Fed主席鮑爾發表抗通膨言論後大跌超過3%，本周繼續下跌，從6月中旬低點的回升幅度已減至8.7%。

紐約Fed主席威廉斯發表了最新評論，「我的確認為，在需求遠遠超過供應的情況下，真的需要讓實際利率高於零。我們需要一些限制性政策來減緩需求，但我們還沒有做到這一點。」

他告訴《華爾街日報》，「我們還有很長的路要走。」

在威廉斯發表言論前，歐洲央行決策者和愛沙尼亞央行行長穆勒(Madis Muller)表示，鑑於通膨異常高，央行正討論9月升息75個基點。

由於投資人押注更多升息，短期利率繼續走高。2年期美國國債殖利率創下近15年來的最高水平。

Homrich Berg投資長蘭恩(Stephanie Lang)表示，「市場很脆弱，Fed的鷹派態度顯示，他們正試圖明確指出政策逆轉是不可能的，將繼續將通膨視為首要任務。」「這種說法將繼續給市場帶來壓力。年底前只會出現很大的波動。」

她補充說，所有的目光都集中在2日的就業報告上，但強勁的數字只會意味著Fed在降低通膨的承諾方面會發表更多相同的言論，「我們正處於一個棘手的關頭，只憑單一特定數據點不會讓市場鬆一口氣。」「需要好幾個月的實際通膨數據繼續下降，Fed才能感到一絲安慰。」

據《The Verge》報導，社交媒體公司Snap計畫裁員20%。該公司7月發布的第2季業績超出預期，但仍出現淨虧損，媒體公司越來越擔心廣告市場放緩。該公司股價下跌2.58%。

史指的每個類股都下跌，金融股下跌0.42%。摩根大通和美國運通小漲。

能源股繼續領跌。收跌3.36%。汽油期貨收於俄羅斯入侵烏克蘭以來的最低水平。RBOB期貨下跌6.37%，收於每加侖2.69元，為2月18日以來最低價。

美國石油指標西德州中質原油下跌5.5%，收於每桶91.64元。國際指標布蘭特原油下跌5.5%至99.31元。天然氣價格也走低。

半導體類股表現不佳，推低那指。VanEck Semiconductor ETF下跌1.14%，使今年以來的跌幅升高至30%以上。

晶片巨頭輝達是那指100指數中表現最差的個股之一，收跌2.11%。Advanced Micro Devices下跌1.75%。

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