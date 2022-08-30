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14年賺33倍後 巴菲特首次減持比亞迪 出售133萬股

記者林宸誼／即時報導
巴菲特（右）在2008年9月與比亞迪董事長王傳福（左）簽署協議，以每股港幣8元的價格，認購2.25億股比亞迪的股份，約佔配售後10%的股份比例，總金額約為2.2億美元。比亞迪官網
巴菲特（右）在2008年9月與比亞迪董事長王傳福（左）簽署協議，以每股港幣8元的價格，認購2.25億股比亞迪的股份，約佔配售後10%的股份比例，總金額約為2.2億美元。比亞迪官網

根據港交所數據，美國「股神」巴菲特旗下伯克希爾公司，在8月24日減持了133萬股比亞迪股份，減持價格為港幣277.1元，涉資超港幣3億元（約3822萬美元）。巴菲特這部分股票已盈利超33倍，這是他14年來首次減持。

財聯社報導，巴菲特在2008年9月與比亞迪簽署協議，以每股港幣8元的價格，認購2.25億股比亞迪的股份，約占配售後10%的股份比例，總金額約為港幣18億元（約2.2億美元）。

按照30日比亞迪收盤的港幣263元計算，巴菲特所持比亞迪股票總體增值約31倍，價值近港幣600億（約76億美元）。

比亞迪AH股近兩年漲幅驚人，毫無疑問是最熱的新能源類股中的龍頭股，市值也是中國車企第一。因此也被投資者稱為「迪王」。

其中，比亞迪A股在2020年3月24日最低報人民幣47.32元，2022年6月13日最高報人民幣358.75元，最大漲幅超6倍。

港股方面，比亞迪股份在2020年3月23日最低報港幣33.42元，2022年6月28日最高報港幣330元，最大漲幅近9倍。

因此，比亞迪被巴菲特首次減持，必將會在持有新能源汽車股票的投資者心理上帶來影響。

中泰國際策略分析師顏招駿表示，當今年7月伯克希爾的比亞迪股份持股由實物股票轉入CCASS（香港中央結算及交收系統）一刻，減持的機率已經極大。

他預測巴菲特的減持將會繼續，這個從花旗代持的倉位也可以看出來，消息將對比亞迪的股價構成壓力，主要是市場上跟風的投資者可能會因股神的行動而同樣減持。

根據港交所數據，「股神」巴菲特旗下伯克希爾公司，在8月24日減持了133萬股比亞...
根據港交所數據，「股神」巴菲特旗下伯克希爾公司，在8月24日減持了133萬股比亞迪股份，減持價格為港幣277.1元，涉資超港幣3億元（約3822萬美元）。港交所官網截圖

巴菲特 股票 投資

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