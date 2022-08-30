我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉槍殺紐約外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

追蹤50萬人11年研究：每天喝兩杯茶 少生病、更長壽

經濟學家羅奇：最糟的還沒來 美要有奇蹟才能躱過衰退

編譯季晶晶／即時報導
知名經濟專家羅奇（Stephen Roach）。（本報資料照片）
知名經濟專家羅奇（Stephen Roach）。（本報資料照片）

曾任職聯準會的美國知名經濟學家、現任耶魯大學研究員的羅奇（Stephen Roach）表示，美國今年上半年出現的經濟萎縮，恐將是會持續到2024年更嚴重衰退的前兆。他說，美國需要「奇蹟」才能躲過衰退。

羅奇周一上財經網站CNBC的「Fast Money」節目時說：「隨著這次貨幣緊縮政策的滯後影響開始出現，我們肯定會陷入衰退。 這些影響還沒有完全顯現。」

羅奇表示，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）別無選擇，只能採取前聯準會主席伏爾克（Paul Volcker）用過的方式來收緊政策。1980年代初期，伏爾克積極升息以抑制失控的通膨。但會「回到伏爾克為壓制通膨而給美國經濟帶來的那種痛苦」，美國那時的失業率升到10%以上。

羅奇指出，不重蹈覆轍的「唯一方法是，如果鮑爾領導的聯準會信守他說的話，專注於紀律，並讓實質聯邦資金利率進入限制區域內。那離我們的所在位置還很遠」。

儘管聯準會大幅升息，美國失業率還在3.5%，是1969年以來最低。勞工統計局周五公布8月數據時，情況可能有所改變。羅奇預測，失業率勢必開始攀升。

他說，失業率尚未升高，而聯準會已經顯著緊縮了貨幣，表明前頭還有多少工作要做，「失業率可能超過 5%，希望不會高出很多，但有可能攀抵6%」。

羅奇揣測，最終的轉折點在消費者身上。通膨率居高不下，可能讓他們舉手投降。他們一旦縮手削減支出，影響會擴及更廣泛的經濟，給勞動市場帶來痛苦。

聯準會 鮑爾 升息

上一則

馬斯克主張擁核 稱各國不該關閉核電廠

下一則

蘋果元宇宙產品 傳明年亮相

延伸閱讀

Fed最鷹派官員：樂見美股下跌反應 因市場收到鮑爾訊息

Fed最鷹派官員：樂見美股下跌反應 因市場收到鮑爾訊息
鮑爾好鷹 拖累日圓走貶 邁向1美元兌140大關

鮑爾好鷹 拖累日圓走貶 邁向1美元兌140大關
美9月料升息3碼 台幣匯率下測30.5關卡

美9月料升息3碼 台幣匯率下測30.5關卡
美股9月展望…很不樂觀

美股9月展望…很不樂觀

熱門新聞

派樂騰（Peloton）前執行長John Foley，今年2月時被撤換。（美聯社）

裁員、虧損、股價暴跌 疫情贏家深陷泥淖

2022-08-28 20:55
聯準會(Fed)主席鮑爾在傑克森洞年會演講中表示不會在對抗快速通膨的鬥爭中退縮後，美股大幅下挫。Getty

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

2022-08-26 16:45
美股回吐7月底以來大部漲勢，對向來悲觀9月更加悲觀。（路透）

道瓊崩跌逾1000點 喚醒投資人悲觀9月的幢幢魅影

2022-08-27 08:59
道瓊工業平均指數22日大跌，因為夏季行情消退，華爾街再度擔心大幅升息。福特汽車重挫5.04%，因喬州陪審團19日裁定該汽車商須賠償17億元。美聯社

激進升息恐慌再現 道指重挫643點

2022-08-22 16:40
聯準會（Fed）主席鮑爾，圖為7月時的檔案照。路透

鮑爾「放鷹」將維持高利率一段時間 9月升息3碼應適當

2022-08-26 15:39
過去一周以來避險需求帶動美元兌歐元、英鎊及日圓等其他主要貨幣上漲。歐新社

美元加速彈升 專家：與之對抗 愚不可及

2022-08-23 12:35

超人氣

更多 >
布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘

布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘
租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭

租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭
爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走
法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入

法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入
阿提米絲1號引擎出問題取消發射 下次發射機會在9月2日

阿提米絲1號引擎出問題取消發射 下次發射機會在9月2日