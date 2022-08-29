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通膨下 中低收入家庭財富仍增加 更大的問題在別處

編譯季晶晶／即時報導
通膨之下，美國位於後段班的50%家庭，仍處於一個世代以來相對最佳的財務狀況。（路透）
通膨之下，美國位於後段班的50%家庭，仍處於一個世代以來相對最佳的財務狀況。（路透）

聯準會主席鮑爾上周五重申控制通膨的重要性時說，「高通膨的最沉重負擔落在最無力承受的人身上」。但根據Realtime Inequality追蹤的數據，美國位於後段班的50%家庭──疫前淨資產通常不超過16.6萬元──處於一個世代以來相對最佳的財務狀態。更大的問題在於美國的財富不平等太過嚴重。

根據柏克萊加州大學三位經濟學家開發出來的Realtime Inequality追蹤方法，美國後段班的整體財富，經通膨調整後，在今年前六個月成長2.8%，相較之下，中間40%的財富減少4.9%，而最頂端的1%，對美股熊市曝險較高，財富減少超過10%。

美國工薪階層因為碰上數十年來最緊張的勞動市場，享有大幅的薪資成長。經通膨調整後，後段班的50%，在2022年上半年的收入增加1.3%，中間的40%則下滑0.2%。自2020年4月以來，美國後段50%的實質收入成長大約是45%，幾乎是全美步調的兩倍。

上述柏克萊加州大學的三位經濟學家之一Gabriel Zucman說，整體經濟雖放緩，仍為工薪階層帶來大幅收益。

但面對廣泛的財富不平等，作用很小。後段班家庭僅占全美總財富的1.2%，最頂端的1%占約35%，後者比率在過去40年間大致呈上升趨勢。

由於衰退疑慮升高、股市下跌和房市降溫，2022年對許多美國人來說都很困難。舉例來說，根據Boston College退休研究中心的Alicia Munnell，美國人的退休危機日益惡化，上半年股市動盪導致退休帳戶蒸發3.4兆美元。與此同時，消費者更常使用信用卡消費，今年第2季的卡債餘額增加460億美元，年增幅13%是20年來最大。

薪資增加成為今年來家庭財富成長的重要因素，嘉惠那些利用勞動市場火熱而跳槽的人。一位聯準會經濟學家John Robertson指出，「後段班以及低薪勞工的收益最大，換工作的人收獲更多」。

加州大學 退休 柏克萊

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