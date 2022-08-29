憂利率續升 道指跌百點

由於對利率上升和美國貨幣政策收緊的擔憂日益加劇，交易員努力重新從26日的大跌中站穩腳跟。美聯社

由於對利率上升和美國貨幣政策收緊的擔憂日益加劇，交易員努力重新從26日的大跌中站穩腳跟。

道瓊工業平均指數 下跌184.41點或0.57%至3萬2098.99點。史坦普500指數下跌27.05點或0.67%至4030.61點。那斯達克綜合指數下跌124.04點或1.02%至1萬2017.67點。

道指盤中一度下跌逾300點，並曾短暫拉回上揚。

隨著利率上升，科技股是史指表現最差的類股，而能源和公用事業板塊則表現出色。3M和Salesforce在道指30支成份股中跌幅最大；沃爾瑪和雪佛龍的升幅緩解了這些跌幅。

個股走勢也與2年期美債殖利率 走勢配合，後者因擔憂利率上升而觸及15年來最高水平。

Fed主席鮑爾26日在懷俄明州傑克森洞會議上簡短而直率的言論，讓美股大跌逾千點，似乎熄滅了未來幾個月改變其積極升息 路線的希望。道指下跌1008點或略高於3%，為5月以來最糟單日走勢。史指和那指分別下跌3.4%和3.9%，為6月來最糟單日。跌幅抹去了所有三大股指的8月漲幅。

Vital Knowledge策略師克里薩富利(Adam Crisafulli)寫道，「雖然從26日開始的激進和無情的拋售正在減弱，但真正的買盤需求並不多；即使是多頭也希望度過本周一些重大宏觀事件，包括中國的PMI和31日的歐元區CPI以及美國就業報告。」「夏末的交易熱度和數量讓環境比正常情況更加危險，而9月可怕的季節性只是讓人們處於緊張狀態的另一個因素。」

在2日公布8月非農就業報告前，投資人期待本周Fed更多談話。

明尼亞波利斯Fed行長卡什卡利(Neel Kashkari)告訴《彭博》，在鮑爾發表傑克森洞談話後，他對26日股市大幅下跌感到「高興」。他表示，投資人並未完全理解Fed對抗通膨的計畫，並指出在7月升息後市場出現反彈。

他說，「在上次聯邦公開市場委員會(FOMC)會議之後股市出現反彈，我當然並不興奮，因為我知道我們所有人都致力於降低通膨。」「而且我不知何故認為市場誤解了這一點。」

卡什卡利目前不是FOMC投票成員，在當前的升息周期之前，他被視為較為鴿派的Fed理事之一。

即使Fed繼續積極升息，但本季消費性非必需品的表現仍優於史指。本季至今，該類股已上漲近16%，僅落後於能源，並可望實現2020年第2季以來的最大單季漲幅。

第2季財報季即將結束，史指有望實現8.8%的獲利成長率。LPL Financial首席股票策略師巴克賓德(Jeff Buchbinder)表示，這意味著美國企業仍奮力堅持。

他說，「根據美國企業面臨的挑戰，我們認為即將結束的第2季財報季取得巨大的成功。」「上季面臨的眾多挑戰包括經濟放緩、通膨壓力加劇、全球供應鏈持續中斷以及美元飆升。」

2年期國債殖利率對貨幣政策變化的敏感性高於長期國債殖利率，29日達到大約15年來的最高水平。最後交易價格為3.41%。指標10年期殖利率上漲7個基點至3.1%。

BTIG策略師克里森基(Jonathan Krisnky)認為，在26日的大跌和29日的下跌走勢後，史指可能會重新測試3900點，「我們關注的一件事是史指特定價格水平的交易量，而4200點是過去2年交易量最大的水平，所以屢攻不下也就不足為奇了。」「但直到3900點」，其間並沒有出現空頭部位。

他說，「今天出現一些程式交易，但我認為它可能會進一步下跌至3900水平。」不過他肯定市場此時不會重新測試6月中旬的低點。