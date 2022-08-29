周杰倫IP獨撐 「巨星傳奇」擬在香港上市

右起台灣明星周杰倫、周母葉惠美和著名作詞人方文山。（香港文匯網）

與台灣藝人周杰倫 深度「捆綁」的防彈咖啡 龍頭巨星傳奇集團，依靠主要產品魔胴防彈咖啡，在3年內收入6億元（人民幣，下同，約8670萬美元）。巨星傳奇日前再向港交所遞交招股書，半年內二次闖關，本次上市能否借力「巨星」打造新「傳奇」？市場認為，過於依賴明星效應存在風險，且單一產品佔比過高將引發業績波動，中長期尚需觀察，建議投資者保持謹慎。

巨星傳奇是中國發展迅速的新零售運營商，專注於通過微商等社交電子商務渠道，銷售健康管理及護膚產品，而擁有周杰倫IP（知識產權）賦能，是主要產品魔胴咖啡銷量暴增的關鍵。

魔胴咖啡誕生於2019年，當年未得到周杰倫IP支持，銷量僅為7190萬元。自2020年起，巨星傳奇開始透過包括真人秀節目《周遊記》在內的由周杰倫主導的節目，對魔胴咖啡進行大量活動宣傳及廣告投送，帶動銷量增長近4倍，成為巨星傳奇的主要收入來源。

在周杰倫IP賦能的節目中投放廣告，是魔胴咖啡的成功之道，但也危機四伏。根據灼識諮詢數據顯示，2020年巨星傳奇在大陸防彈飲料行業排名第一，市佔率40.6%。招股書透露，隨着2021年疫情 反彈，《周遊記》相關活動暫停，魔胴咖啡銷售額由3.33億元下跌31.5%至2.28億元，拖累總收入下滑20%。

光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，產品的特殊性及優勢是上市公司競爭核心，過分依賴明星IP賦能，其增長前景存在不確定因素，儘管近3年收入高速增長，且新股招股（IPO）引起較大熱度，但短期表現參考意義不大。

據招股書公布，魔胴咖啡銷量波動，巨星傳奇2019年、2020年及2021年收入分別在8659萬元、4.57億元及3.65億元；除稅前溢利分別3184萬元、1.14億元及6465萬元。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，產品當前賣點是周杰倫IP，優勢在於粉絲群體龐大，產品推廣空間充足，但疫情尚未完全降溫，或不斷推遲影視宣傳活動，考慮到產品依賴周杰倫IP，銷量受壓情況將難以改善；此外，市場對於周杰倫個人看法是關鍵，任何負面消息都是巨大變數。因此，在港股走勢不明的當下，除非巨星傳奇競爭能力強大且動力充足，否則沒有投資必要。

巨星傳奇似乎也明白不能過分依賴單一IP，期望培養可持續銷售能力，計畫推出更多熱門產品，走「魔胴咖啡模式」。儘管在2021年疫情導致宣傳活動延期，在失去周杰倫IP加持的情況下，魔胴防彈咖啡平均月銷量依舊保持18萬盒至20萬盒，而在同樣沒有周杰倫IP支持的2019年，魔胴咖啡平均月銷量低於10萬盒，可見產品正逐漸剝離知名藝人「光環」，成為獨立穩定的增長點。

溫傑表示，魔胴咖啡透過近年宣傳吸納了大批忠實客戶，減低了對周杰倫IP依賴，理論上具備獨自銷售能力。

巨星傳奇還表示，計畫利用專有IP開發新產品，如基於與方文山的合作及對「周同學」和「茶小姐商標」，創造新的文創或中國特色文化產品，包括與方文山創作的詩歌及書法相通的茶、陶藝及中國傳統服飾。此外，為提高產品曝光率，巨星傳奇將針對持有的明星IP，在2023年至2025年每年策劃包括巨星行動超級夜在內的多項活動，主要是以周杰倫為中心的媒體內容。

巨星傳奇成立於2017年，創辦人包括周杰倫母親葉惠美及藝人經紀公司杰威爾音樂老闆楊峻榮、馬心婷、陳中等4人，其中葉惠美與楊峻榮透過雙方全資持有相同股份的Legend Key，共同持股27.6%，全部創始人合計持股64.47%，知名作詞人方文山任首席文化官，主要負責產品營銷及創意策略規畫。