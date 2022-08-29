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時隔兩年 人民幣對美元匯率跌破6.9

記者葉文義／即時報導
時隔兩年，人民幣對美元匯率重回6.9。(取材自新華網)
時隔兩年，人民幣對美元匯率重回6.9。(取材自新華網)

隨著美元指數持續走高並創2002年以來近20年新高，非美貨幣普跌。截至美東時間29日凌晨3時30分，人民幣對美元匯率在岸和離岸市場分別跌破6.92和6.93，時隔兩年，人民幣匯率重回6.9。

中國外匯交易中心數據顯示，29日人民幣對美元中間價報6.8698，調貶212個基點，中間價貶值至2020年8月28日以來近2年最低。

29日在岸人民幣對美元即期匯率大舉開低，盤中一度跌逾500個基點，最低跌破6.92元；離岸人民幣匯率一度跌逾300個基點，最低跌破6.93元，雙雙刷新兩年低位。

亞洲交易時段，國際市場上美元指數持續走高，最高見到109.48，創出近20年新高，非美元貨幣紛紛調整。

中國證券報援引業內人士分析，人民幣匯率下行，將有利於紡織服裝、家電、通信、汽車等出口業務較多的行業板塊。

8月12日以來，人民幣匯率中間價自6.73元一線一路下調，截至29日，累計調整1374個基點，幅度為2.04％。人民幣市場匯率調整幅度更大一些。截至29日11時，在岸、離岸人民幣即期匯率較8月11日收盤價分別下跌2.63％、2.70％。

從幅度上看，這是下半年以來，人民幣匯率經歷的最明顯的一輪調整。背景則是美元走強，歐元等主要非美元貨幣大舉走弱。中國外匯投資研究院副院長趙慶明說，目前全球外匯市場呈現美元強、非美元貨幣弱的格局，作為非美貨幣的人民幣，也受到一定的波及。

匯率 貨幣 指數

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