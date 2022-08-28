歐美央行一致支持貫徹緊縮 傑克森洞年會有4重點

鮑爾（右）以及其他幾位Fed官員均強調，他們預料將升息並在維持一段時間。（路透）

全球各大央行 官員上周末在傑克森洞共同傳達了一個簡單的訊息：他們準備好貫徹升息 ，不惜造成若干傷害。

聯準會（Fed）主席鮑爾在貨幣 政策決策者的年度聚會上表示，升息將給美國的「家庭和企業帶來一些痛苦」，這是「降低通膨所需付出的不幸代價」。歐洲央行委員Isabel Schnabel表示，她和同僚「別無選擇」，只能繼續緊縮政策，即使歐洲經濟越來越有可能陷入衰退。

以下是這次會議的重點：

1.經濟衰退在所不惜

鮑爾以及其他幾位Fed官員周五在會議接受電視訪問，強調他們並像投資人以為一樣預期明年會改弦更張。他們表示，預料會升息並在維持一段時間。Schnabel周六的最後一次小組討論中也表達了同樣的觀點。

「1970年代的一個關鍵教訓是，決策者也不應在通膨壓力可能出現轉變的頭一個跡象時就暫停。」Schnabel說：「鮑爾主席在開場白中提到了這一點。如果各國央行過早放棄對抗通膨的行動，那麼未來就有可能出現更劇烈的回調。」

MacroPolicy Perspectives LLC的總裁Julia Coronado表示，總體而言，決策者對未來的道路發出了「冷靜的信息」。他說：「就算歐洲央行在未來12個月內遭遇衰退的可能性遠高於美國，也知道行進的方向是需要升息，需要以相當穩定的方式升息。各國面臨的狀況差別很大，而美國實際上可能以最佳姿態進入明年。」

2.生產力是關鍵變數

生產力問題成為會議第一天討論的重頭戲，而前一天商務部也發布美國經濟報告。

美國經濟在第2季與上季比較折算年率之經濟成長率年率下滑0.6％，但另一個指標國內總收入(GDI)則顯示成長1.4％。就生產力而言，第一個數字意味下降，而第二個意味上升。

舊金山聯邦準備銀行經濟學家、共同撰寫生產力論文的John Fernald在周五的發言中說，第2季的GDI數據遠比GDP強勁。

這些討論凸顯了決策者和經濟學家們面對的不確定性，不僅對於經濟走向，對當前經濟形勢亦然。央行官員可能傾向認為，生產力下降會導致通膨風險上升，進而迫使他們進一步提高利率。

麻省理工學院教授Kristin Forbes說：「最、最重要的關鍵變數是生產力 。這決定了經濟成長面臨的約束。它決定了經濟中的鬆弛程度，而又決定了貨幣政策需要採取的行動，」「而我們卻不知道疫情之後它將何去何從。」

3.縮表過度可能不利金融穩定

周六提出一篇有關央行資產負債表的論文，引發觀眾席中央行官員的們的一波評論，包括英國央行總裁貝利在內。

世界上最大的各央行已經開始縮減資產負債表。問題在於，在出現潛在的金融穩定問題之前，央行有多大的縮減空間，以及如果意外走過頭，又該如何進行調整。

貝利說：「在緊縮的貨幣政策世界中，如果我們基於金融穩定需要干預，那麼就會面臨難題，因為在緊縮政策的時候，央行卻購置資產，將很難向外界解釋。」

4.通膨是暫時還是持久偏高

與會者絕大多數認為，鑒於許多國家面臨數十年來最高的通膨率，央行需要積極對付物價壓力；不過對於這種疫情前就存在的長期趨勢最終確立，看法並不一致。

這種看法出現在周五的小組討論。哈佛大學經濟學教授Jason Furman認為中央銀行應該考慮最終提高大多數設在2％的通膨目標，以避免對經濟造成不必要的痛苦。

在周六會議的最後會議紀錄中，日本央行總裁黑田東彥從觀眾席上插話，提醒已開發世界決策者面臨的挑戰，並不完全是全面性的。

黑田說，到今年年底，日本的通膨率「可能接近2％或3％」，但到2023年，通膨率將「再次減速至1.5％。因此，在薪資和物價穩定、持續成長之前，除了繼續放鬆貨幣政策，我們別無選擇」。