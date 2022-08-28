我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

底特律發生隨機槍擊事件 路人3死1傷

9月3日「國家電影院日」 全美3000家戲院票價一律3元

歐美央行一致支持貫徹緊縮 傑克森洞年會有4重點

編譯劉忠勇／即時報導
鮑爾（右）以及其他幾位Fed官員均強調，他們預料將升息並在維持一段時間。（路透）
鮑爾（右）以及其他幾位Fed官員均強調，他們預料將升息並在維持一段時間。（路透）

全球各大央行官員上周末在傑克森洞共同傳達了一個簡單的訊息：他們準備好貫徹升息，不惜造成若干傷害。

聯準會（Fed）主席鮑爾在貨幣政策決策者的年度聚會上表示，升息將給美國的「家庭和企業帶來一些痛苦」，這是「降低通膨所需付出的不幸代價」。歐洲央行委員Isabel Schnabel表示，她和同僚「別無選擇」，只能繼續緊縮政策，即使歐洲經濟越來越有可能陷入衰退。

以下是這次會議的重點：

1.經濟衰退在所不惜

鮑爾以及其他幾位Fed官員周五在會議接受電視訪問，強調他們並像投資人以為一樣預期明年會改弦更張。他們表示，預料會升息並在維持一段時間。Schnabel周六的最後一次小組討論中也表達了同樣的觀點。

「1970年代的一個關鍵教訓是，決策者也不應在通膨壓力可能出現轉變的頭一個跡象時就暫停。」Schnabel說：「鮑爾主席在開場白中提到了這一點。如果各國央行過早放棄對抗通膨的行動，那麼未來就有可能出現更劇烈的回調。」

MacroPolicy Perspectives LLC的總裁Julia Coronado表示，總體而言，決策者對未來的道路發出了「冷靜的信息」。他說：「就算歐洲央行在未來12個月內遭遇衰退的可能性遠高於美國，也知道行進的方向是需要升息，需要以相當穩定的方式升息。各國面臨的狀況差別很大，而美國實際上可能以最佳姿態進入明年。」

2.生產力是關鍵變數

生產力問題成為會議第一天討論的重頭戲，而前一天商務部也發布美國經濟報告。

美國經濟在第2季與上季比較折算年率之經濟成長率年率下滑0.6％，但另一個指標國內總收入(GDI)則顯示成長1.4％。就生產力而言，第一個數字意味下降，而第二個意味上升。

舊金山聯邦準備銀行經濟學家、共同撰寫生產力論文的John Fernald在周五的發言中說，第2季的GDI數據遠比GDP強勁。

這些討論凸顯了決策者和經濟學家們面對的不確定性，不僅對於經濟走向，對當前經濟形勢亦然。央行官員可能傾向認為，生產力下降會導致通膨風險上升，進而迫使他們進一步提高利率。

麻省理工學院教授Kristin Forbes說：「最、最重要的關鍵變數是生產力 。這決定了經濟成長面臨的約束。它決定了經濟中的鬆弛程度，而又決定了貨幣政策需要採取的行動，」「而我們卻不知道疫情之後它將何去何從。」

3.縮表過度可能不利金融穩定

周六提出一篇有關央行資產負債表的論文，引發觀眾席中央行官員的們的一波評論，包括英國央行總裁貝利在內。

世界上最大的各央行已經開始縮減資產負債表。問題在於，在出現潛在的金融穩定問題之前，央行有多大的縮減空間，以及如果意外走過頭，又該如何進行調整。

貝利說：「在緊縮的貨幣政策世界中，如果我們基於金融穩定需要干預，那麼就會面臨難題，因為在緊縮政策的時候，央行卻購置資產，將很難向外界解釋。」

4.通膨是暫時還是持久偏高

與會者絕大多數認為，鑒於許多國家面臨數十年來最高的通膨率，央行需要積極對付物價壓力；不過對於這種疫情前就存在的長期趨勢最終確立，看法並不一致。

這種看法出現在周五的小組討論。哈佛大學經濟學教授Jason Furman認為中央銀行應該考慮最終提高大多數設在2％的通膨目標，以避免對經濟造成不必要的痛苦。

在周六會議的最後會議紀錄中，日本央行總裁黑田東彥從觀眾席上插話，提醒已開發世界決策者面臨的挑戰，並不完全是全面性的。

黑田說，到今年年底，日本的通膨率「可能接近2％或3％」，但到2023年，通膨率將「再次減速至1.5％。因此，在薪資和物價穩定、持續成長之前，除了繼續放鬆貨幣政策，我們別無選擇」。

央行 升息 貨幣

上一則

裁員、虧損、股價暴跌 疫情贏家深陷泥淖

延伸閱讀

Fed不改升息步調 參議員華倫憂心經濟陷衰退

Fed不改升息步調 參議員華倫憂心經濟陷衰退
鮑爾展鷹姿 終於贏得桑默斯化批評為讚揚

鮑爾展鷹姿 終於贏得桑默斯化批評為讚揚
不惜代價… 鮑爾矢言抗通膨到底 美股重挫

不惜代價… 鮑爾矢言抗通膨到底 美股重挫
鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

熱門新聞

聯準會(Fed)主席鮑爾在傑克森洞年會演講中表示不會在對抗快速通膨的鬥爭中退縮後，美股大幅下挫。Getty

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

2022-08-26 16:45
美股回吐7月底以來大部漲勢，對向來悲觀9月更加悲觀。（路透）

道瓊崩跌逾1000點 喚醒投資人悲觀9月的幢幢魅影

2022-08-27 08:59
道瓊工業平均指數22日大跌，因為夏季行情消退，華爾街再度擔心大幅升息。福特汽車重挫5.04%，因喬州陪審團19日裁定該汽車商須賠償17億元。美聯社

激進升息恐慌再現 道指重挫643點

2022-08-22 16:40
派樂騰（Peloton）前執行長John Foley，今年2月時被撤換。（美聯社）

裁員、虧損、股價暴跌 疫情贏家深陷泥淖

2022-08-28 20:55
投資人再度開始擔心聯準會（Fed）可能大幅升息，美股22日下午道瓊工業指數下跌676.58點。路透

美股午盤跌逾670點

2022-08-22 15:05
聯準會（Fed）主席鮑爾，圖為7月時的檔案照。路透

鮑爾「放鷹」將維持高利率一段時間 9月升息3碼應適當

2022-08-26 15:39

超人氣

更多 >
3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程

3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程
走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行

走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行
封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住

封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住
全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高

全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高
中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子