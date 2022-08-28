iPhone 14即將亮相 供應鏈拉貨動能受矚目

蘋果將在9月7日舉行發表會，推出iPhone 14系列新機。（歐新社）

蘋果iPhone 14將在9月7日登場，市場期待迎來5年來最大變化，最新亮點包括「史上最強相機」及衛星連網，能否為台廠供應鏈帶來新動能受到關注。

蘋果公司（Apple Inc.）稍早宣布將在美西時間9月7日早上10時(美東下午1時)舉辦秋季發表會，最有希望發表產品包括iPhone 14系列與Apple Watch S8/SE2/Pro智慧手錶。

全球智慧型手機 上半年銷售遇逆風，但蘋果iPhone第2季銷售表現優於華爾街預期，Apple並未因高通膨而下調備貨量，目前調研機構普遍預估今年蘋果備貨 iPhone 14系列約9000萬支，可望成為台灣消費性電子供應鏈下半年的希望。

台灣券商研究報告指出，iPhone 14 Pro將是發表會的焦點，預期主鏡頭將由1200萬畫素躍升為4800萬畫素，搭載速度更快的A16晶片，並去除瀏海。

報告預估，鏡頭出貨量為9000萬顆至1億顆，除將推動整體蘋果對台積電4奈米的貢獻度提升，鏡頭供應商大立光、玉晶光，手機用無線射頻模組與3D感測產品供應商穩懋，都將成為主要受惠個股。

不過，近期外資報告對大立光的看法相對分歧。美系券商認為，由於Apple iPhone鏡頭升級明確，今年4800萬畫素鏡頭占比達45%，而大立光在此產品市占超過7成，且音圈馬達（VCM）加上超廣角鏡的市占也在提升，調高大立光評等。

美系券商也看好玉晶光在1200萬畫素、7P鏡頭市占率提升，有利於後市動能，加上將於10月發表全新虛擬實境（VR）頭戴式裝置，玉晶光挾蘋果iPhone新機及Meta新VR頭盔裝置兩大題材，客戶新機齊發，下半年營運添動能，調高玉晶光目標。

至於亞系外資則認為，大立光無法擺脫智慧手機銷售不佳命運，除美系客戶外，安卓（Android）陣營的手機鏡頭未來升級有限，且大立光沒有給予非手機產品，像是混合實境（MR）或車用等明確方向，因此下修評等至「減碼」。

今年以來受到烏俄戰爭、升息等政治經濟因素影響，科技股漲多修正壓力大，蘋概股表現受到壓抑。永豐投信表示，這次蘋果新機搭配衛星通訊題材，對台廠相關廠商帶來想像空間，新機的發表將再帶動蘋概股、新應用技術題財股股價的正向動能。

PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出，由於全球經濟成長動能持續受到下修，科技業的庫存上升問題也未能解決，目前市場認為，庫存調整須待明年第2季才會進入尾聲。

廖炳焜表示，隨著新機將上市，蘋概股拉貨題材率先開跑，加上不少消費性電子、Android手機的銷售動能出現雜音，相較之下，市場對於蘋果概念股的銷售動能預期穩健，此時蘋概股相對其他科技股更具有銷售能見度，在利空消化後，有望成為盤面吸金亮點。