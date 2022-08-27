鮑爾展鷹姿 終於贏得桑默斯化批評為讚揚

前財政部長桑默斯。美聯社

彭博資訊報導，前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）原先一直嚴詞批評聯準會（Fed）讓通膨坐大後又抗通膨不力，但26日罕見地稱讚Fed主席鮑爾 ，說他在傑克森洞年會承諾控制通膨是「展現決心的聲明」。

鮑爾演說完畢後，桑默斯隨即讚許這位Fed主席「為所當為」，認清Fed當務之急是讓衝上40年來最高的通膨降下來。

鮑爾在簡短的演說中表明，為了制伏通膨，Fed可能持續提高利率 ，並且讓利率水準維持在高檔一段時日。他表示，讓通膨率重返2%的目標是Fed「此刻至高無上的焦點」，即使消費者和企業會因此感受到經濟痛苦。

哈佛大學教授桑默斯曾頻頻批評Fed先是未察覺通膨竄起，後來抗通膨動作又太遲鈍。

但他26日說：「基於失去的公信力和已犯的錯誤，這番話讓Fed位於儘可能最佳的位置，有利於處理以後發生的事。」

鮑爾承認讓通膨降溫必須付出代價，也博得桑默斯讚許。他說，以短期的就業 和工資犧牲換取長期的繁榮，是可以接受的。

桑默斯說，鮑爾把通膨視為最優先，「表明他認清這種優先順序會產生負面、棘手的短期後果」。

他也提到，從歐元區的通膨、能源價格震撼和區域政治問題來看，歐洲央行（ECB）總裁拉加德的任務比鮑爾「艱鉅多了」。他說：「歐洲有十分坎坷的路要走。我懷疑，他們將來升息幅度會超乎目前所料，而且是發生在衰退壓力極大之時。」