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鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

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鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

記者張大仁／即時報導
聯準會(Fed)主席鮑爾在傑克森洞年會演講中表示不會在對抗快速通膨的鬥爭中退縮後，美股大幅下挫。Getty
聯準會(Fed)主席鮑爾在傑克森洞年會演講中表示不會在對抗快速通膨的鬥爭中退縮後，美股大幅下挫。Getty

聯準會(Fed)主席鮑爾在傑克森洞年會演講中表示不會在對抗快速通膨的鬥爭中退縮後，美股大幅下挫。

道瓊工業平均指數下跌1008.38點或3.03%至3萬2283.4點。史坦普500指數下跌141.46點或3.37%至4057.66點。那斯達克綜合指數下跌497.56點或3.94%至1萬2141.71點。

主要股指連跌兩周。道指本周下跌4.2%，史指和那指分別下跌4%和4.4%。史指全面收跌，僅有5支個股上揚。

鮑爾重申了對通膨的強硬立場，促使投資人評估未來很長一段時間都將面對更高利率的可能。

鮑爾說，「恢復物價穩定可能需要在一段時間內保持限制性政策立場。歷史記錄強烈警告不要過早放鬆政策。」

Horizon Investments投資組合管理主管希爾(Zach Hill)表示，「我們的確相信Fed。」「相信他們所說利率將在更長時間內走高，而且已經看到市場已對2023年可能的降息重新定價。我們認為這方面還有更多工作要做，這可能會繼續加劇股市波動。」

金礦股受創最深。VanEck Gold Miners ETF下跌4.71%，表現遜於主要市場平均水平。該基金已較4月初的近期峰值下跌超過38%。

包括Coeur Mining和IAMGOLD在內的幾支個別礦業股下跌超過7.9%。黃金期貨收盤下跌1.22%，本周收跌。

能源則是本周的一大亮點，史指能源類股本周漲幅超過5%。

由於市場拋售，該類股雖26日下跌，仍是本周唯一上揚的類股。油價上漲有助推動股市走高，西德州中質原油本周上漲1.7%。

最大的贏家是APA Corp，自22日以來上漲了10.9%。

資訊科技、消費性非必需品和通訊服務是史指表現最差的類股。由於投資人擔心利率上升的可能性，這些類股分別下跌3.4%、3.3%和3.3%。

與此同時，能源和公用事業是表現最好的類股，分別下跌0.6%和1.1%。

Wolfe Research策略師森耶克(Chris Senyek)表示，Fed主席鮑爾的演說比預期的更加鷹派，打壓了股市。

他在報告中寫道：「人們普遍預計他今天早上的演講會出現更加鷹派的語氣。」也就是說，市場將他的談話解讀為比預期更加鷹派。

鮑爾發表講話後，美國兩年期國債殖利率和2023年3月聯邦基金期貨殖利率均上漲約0.5個百分點。森耶克認為，展望未來，股指很可能會繼續下跌。

他寫道：「鮑爾這次談話可能會給股市帶來下行壓力，『成長型』交易和『長期性』次產業和股票受到的打擊最為嚴重，自6月中旬以來的走勢會出現逆轉。」

森耶克還重申了他對美股的看空立場。展望未來，他將通膨數據和其他經濟數據視為年底前最大的市場驅動因素，「我們仍然認為，一、核心通膨將成為Fed的眼中釘，並且被證明會長期居高不下；二、Fed收緊政策帶來的不利因素才剛剛開始出現在經濟數據和需求中，經濟衰退將在今年年底或明年年初發生。」

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