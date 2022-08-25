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美中談判有進展 美方將赴港查帳 中概股有望免下市

編譯劉忠勇／綜合外電
阿里巴巴在美交易ADR大漲8%，北京的證券監管機構正安排在美上市的大陸公司及其會計師事務所將其查帳工作底稿和資料從中國大陸轉移到香港。(美聯社)
阿里巴巴在美交易ADR大漲8%，北京的證券監管機構正安排在美上市的大陸公司及其會計師事務所將其查帳工作底稿和資料從中國大陸轉移到香港。(美聯社)

美中之間為避免200家中概股公司被迫離開紐約的談判已有進展，現有方案是允許美國查核人員前往香港審閱這些在美上市企業的查帳工作底稿（audit working papers）。

華爾街日報引述知情人士報導，北京的證券監管機構正安排在美上市的大陸公司及其會計師事務所，將查帳工作底稿和其他資料從中國大陸轉移到香港。知情人士還說，美國上市公司會計監管委員會（Public Company Accounting Oversight Board, 簡稱PCAOB）的監管人員隨後將前往香港，對這些中國公司的稽核人員和他們帶來的資料就地審查。

知情人士表示，中國證監會最近向一些會計師事務所和公司告知這一計畫，並說美國會計檢查人員可能最早在下個月抵達香港。知情人士說，只有當美方認定其可以全面檢查這些查帳底稿時，雙方才能達成最終協議。

若達成協議，美中這方面僵持長達數年後終將重大進展。美方要求所有在美上市公司都要提供查帳底稿供審查。美國國會規定2024年是將不合規的中概股公司趕出紐約證交所和那斯達克的最後期限。

受此消息激勵，阿里巴巴在美交易ADR大漲8%，京東大漲9.2%。

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