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期待央行會議 股指連升兩日 道指漲322點

記者張大仁／即時報導
道瓊工業平均指數跳漲逾300點，聯準會(Fed)主席鮑爾在傑克森洞年會發表講話之前，延續為期2天的漲勢。美聯社
道瓊工業平均指數跳漲逾300點，聯準會(Fed)主席鮑爾在傑克森洞年會發表講話之前，延續為期2天的漲勢。美聯社

道瓊工業平均指數跳漲逾300點，聯準會(Fed)主席鮑爾在傑克森洞年會發表講話之前，延續為期2天的漲勢。

道指飆升322.55點或0.98%至3萬3291.78點，收盤前最後一個小時加速上漲。史坦普500指數上漲58.35點或1.41%至4199.12點。那斯達克綜合指數上漲207.74點或1.67%至1萬2639.27點。

即使如此，主要股指本周仍處下跌。截至25日，道指下跌1.23%，史指下跌0.69%，那指下跌0.52%。

材料、通訊服務和資訊科技等類股表現優於大盤指數。消費性必需品和公用事業的表現遜於大盤指數。

Snowflake在營收超過預期後上漲22.82%。在報告獲利未達標後，Peloton下跌18.32%。

交易員將聽取傑克森洞年會經濟研討會的更多訊息，Fed主席鮑爾定於26日發表講話。投資人正在尋找有關政策制訂者是否會在當前的升息周期結束後降息的線索。

SoFi投資策略主管楊恩(Liz Young)表示：「市場正試圖決定我們是處於周期中期還是後期，並釋出幾個不同的訊號。」「大家正在等待鮑爾明天的演講中會提到什麼消息，並且在沒有明顯方向的情況下陷入困境。」

根據勞工部數據，截至8月20日當周，初請失業金人數下降。第2季國內生產總值(GDP)的修正值顯示降幅較小。

投資人也在等待26日的個人消費支出(PCE)指數。 PCE報告是Fed最喜歡的通膨指標之一，可能會影響其未來的行動。

Pimco投資組合經理人和市場策略師克瑞斯森齊(Tony Crescenzi)表示，即使通膨開始下降，Fed也需要在升息方面保持積極態度。

Fed已將基準利率上調至2.5%，但仍低於年通膨率。他表示，這種關係需要轉變，創造一個正的實際利率，以確保抑制通膨預期，「只調四分之一個百分點沒有用，需要調升更多個百分點。」

聖路易斯Fed行長布拉德表示，更重要的是朝著2%通膨率的正確方向前進，「我的意思是CPI是8字頭，現在要很高興朝著正確的方向前進。至於想在2%以上徘徊多久，以及必須做些什麼才能讓它下降並真正達到目標，會有一場爭論。我認為這是一場重要的辯論，但那是在未來。」「現在它正朝著正確的方向前進。讓我們把它拉到2%。」

布拉德表示，華爾街應該保持一個基線預期，即通膨可能「在更長時間內更高」，這種風險「在今天的市場上被低估了」。

旅遊股上漲，皇家加勒比遊輪公司和嘉年華遊輪公司都漲逾5%，挪威遊輪公司上漲近4%。航空股聯合航空、達美航空和美國航空分別上漲2.35%、2.04%和3.07%。

賭場股票永利度假村和拉斯維加斯金沙集團上漲超過3%，而酒店巨頭希爾頓和萬豪分別上漲2.14%和1.71%。

指數 投資 鮑爾

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