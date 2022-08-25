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新興市場快速消耗外匯存底 爆發違約潮風險上升

編譯林聰毅／綜合外電
圖為各國國家的貨幣。Photo by Jason Leung on Unsplash
圖為各國國家的貨幣。Photo by Jason Leung on Unsplash

新興市場消耗美元和其他準備資產的速度為2008年以來最快，升高了全球最脆弱經濟體爆發違約潮的風險。

華爾街日報報導，根據國際貨幣基金（IMF）資料，今年上半年新興和開發中國家的外匯存底共減少3,790億美元。摩根大通指出，若排除匯率波動的效應、以及中國和波斯灣石油出口國持有的巨額外匯，新興市場的外匯存底正以2008年以來最大的幅度縮水。

目前全球央行正紛紛動用外匯存底捍衛本幣，以抵禦美元升勢，並且支應價格上漲的進口食品和燃料。雖然中國大陸、印度和巴西等規模較大的新興經濟體擁有龐大的外匯存底，可望度過難關，但其他一些國家和地區正瀕臨耗盡外匯存底。

斯里蘭卡在5月發生外債違約，現在連進口燃料和其他基本商品所需要的美元都枯竭。奈及利亞也出現了嚴重的外匯短缺，為了保留美元，奈國央行已阻止外國航空公司將4.64億美元匯回母國。

經濟學家警告，巴基斯坦、埃及、土耳其和迦納也同樣面臨外匯危機風險。美國外交關係協會（CFR）高級研究員賽瑟說，埃及和巴基斯坦也開始動用有限的外匯存底來支付進口食品和燃料。另據資料供應商CEIC，埃及的外匯存底今年已減少26%，巴基斯坦和迦納的外匯存底分別減少33%和29%。

資料供應商CEIC表示，捷克今年消耗了15%的外匯存底，匈牙利消耗了19%。由於俄羅斯入侵烏克蘭以及俄國削減對歐洲的天然氣供應，捷、匈兩國都受到沉重打擊。今年匈牙利貨幣對美元已貶值近30%。

木星資產管理公司的新興市場債務主管阿雷瓦洛說，今年許多新興市場國家遭遇了一場「完美風暴」。他並表示：「撒哈拉以南非洲各國的風險最大，其中許多國家確實依賴低利率。」

新興市場 央行 貨幣

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