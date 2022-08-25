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歐盟禁令切斷俄煤海運出口門路 煤價料將上漲

編譯林聰毅／綜合外電

歐盟禁止集團內27個國家境內的企業實體，為俄羅斯向世界各地運送的煤炭提供船運保險服務，實質阻斷了俄羅斯的煤炭出口。分析師認為，這可能再度推升煤價。

彭博資訊報導，俄羅斯最大的燃煤礦商Suek JSC自8月中旬以來一直無法運送煤炭。 知情人士說，由於保險和再保市場是由歐盟、英國和瑞士等公司主控，船東很難找到保險。

經歷四個月的緩衝期後，歐盟8月10日起禁止進口俄國的煤炭和其他商品。歐盟執委會在本月稍早的澄清聲明中說，這項制裁還禁止歐盟營運商提供融資和保險等服務，給源自俄羅斯的所有此類產品運輸。

俄國煤礦商雖早在歐盟禁令生效前，就開始將煤轉運往亞洲，但船東常會向規模更大保險供應商，尋求再保險，如今這些供應商已無法承保這類保險。

知情人士說，這些公司正在尋找其他選項，但這些選項的成本高昂且需要時間來實施，這將推高價格。

俄羅斯是世界三大煤炭出口國之一，煤炭出口約占全球的約17%。隨著俄國將煤炭轉往印度等亞洲國家，歐洲主要的煤炭進口則改為來自澳洲等地，連帶推升價格，過去一年煤炭價格已上漲10倍。

Sinara投資銀行分析師Dmitry Smolin表示，煤炭禁令還可能導致液化天然氣（LNG）等其他能源的全球價格上漲，因為彼此互有關聯，且歐洲的需求也在增加。

保險 歐盟 俄羅斯

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