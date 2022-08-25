美第2季GDP萎縮幅度縮小 通膨壓力仍高

商務部25日小幅上修第2季實質國內生產毛額，換算成年率後為負成長0.6%。圖為新澤西的冷藏設施。(美聯社)

商務部 25日小幅上修第2季實質國內生產毛額（GDP），換算成年率後為負成長0.6%，優於初估的負0.9％，也略優於市場預估的負0.7％，主要是靠消費支出額向上修正；通膨指標也比初估值略高。

在GDP四項主要結構中，最重要的個人消費年增率為1.5%，符合預估，也優於之前初估的1.0%增幅。

在投資 方面，非住宅投資持平，比初估值-0.1%略好；住宅類投資則從-14%下修為-16.2%。民間企業庫存投資雖也向上修正，但對GDP的貢獻仍是負數。

出口值由增加18%小幅下修為17.6%，進口值從增加3.1%，小幅下修為2.8%。政府支出成長率則從-1.9%上修為-1.8%。兩大項目的修正幅度都不大。

GDP報告中並公布第二季經季節調整後的企業稅前獲利初估數字，比第一季增加6.1%，比第一季時的減少2.2％明顯改善，也比去年同期增加8.1%。

經濟學者普遍預測第三季GDP將恢復正成長，不過經濟衰退的憂慮仍高。聯準會（Fed）雖加速升息，但目前對實體經濟面的影響仍限於房貸利率上升，以及住宅市場大幅滑坡。

通膨方面，GDP物價平減指數 年升8.9％，高於初估以及市場預估的8.7%升幅；個人消費支出核心平減指數換算成年率後比第一季上升4.4%，符合預估，也與初估數相同。

實質GDP雖然萎縮，但國內所得毛額（GDI）的走勢卻相反；繼第一季增加1.8%後，第二季又增加1.4%。GDI是衡量所有產品與服務所產生的所得，包括薪資補償及企業獲利。GDP與GDI一減一增，凸顯美國經濟情勢更加難以釐清。