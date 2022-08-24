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全球股市將迎寒冬 分析師調降主要指數年終預測

編譯葉亭均／綜合外電
根據路透調查，分析師認為全球股市將迎來寒冬，對主要股市指數的年底預測已比三個月前調降。(路透)
根據路透調查，分析師認為全球股市將迎來寒冬，對主要股市指數的年底預測已比三個月前調降。(路透)

根據路透調查，分析師認為全球股市將迎來寒冬，對主要股市指數的年底預測已比三個月前調降，並警告已經黯淡的展望有可能更加黯淡。

股市在過去十年多數時間裡表現出色，但現在正苦於收復上半年深重的跌幅，因為投資人擔憂全球經濟，這也顯示股市可能正在發生根本性的轉變。

主要股市指數在第2季跌至今年低點，此後有所回升，但距離收復年初迄今的跌幅仍有段距離。MSCI全球股市指數今年來仍下跌16%。

摩根史坦利財富管理公司投資長夏雷特（Lisa Shalett）說：「儘管這波上漲很誘人，仍只是熊市反彈。我們警告投資人不要涉險。」「通膨遠未受到控制，企業獲利預期需要調整，股市的樂觀情緒並沒有獲得其他市場因素的支撐。」

路透在8月9日至23日對150多位股市分析師進行的調查顯示，在調查涵蓋的17個股市指數中，幾乎所有指數年底前只會出現個位數漲幅，無法幫助指數收復今年來的二位數跌幅。此外，指數能否達到預測值的中位數也面臨大量不確定性，儘管預測值已較先前的調查下修。

在回答另一個問題的分析師中，95名分析師中有58人，即超過60%表示他們的年底預測傾向下行，也就是偏向市場實際表現不及預測，剩餘37人表示預測市場表現可能優於預測。

美銀歐洲股票策略主管雷德勒（Sebastian Raedler）表示：「我們預期成長動能將繼續減弱，這意味股市下跌。雖然近期一些總體數據是有利的，我們認為這不會改變基本格局。」他強調，股市面臨的主要風險包括聯準會激進緊縮政策、歐洲天然氣供應短缺與中國大陸房地產業的債務危機。

在回答另一個問題的分析師中，逾四分之三預期未來三個月本地市場波動性將上升，但逾半數分析師認為，第４季再度大跌的可能性低。

全球主要股市預料年底收黑，歐洲股市預料表現最差。即使是美股標普500指數，年底收盤時預料全年下跌近10%；分析師預期今年只有印度、巴西和墨西哥等新興市場股票有較明顯的漲幅，英國富時指數今年預期上漲約1%。

指數 分析師 投資

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