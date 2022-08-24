我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加華裔牙醫遭劫殺 友：她妙手仁心 總幫病人省錢

期待央行集會 股指終止連跌

美元指數接近20年高點 市場預期Fed鮑爾維持鷹派立場

編譯葉亭均／綜合外電
美元指數24日來到近20年高點。（美聯社）
美元指數24日來到近20年高點。（美聯社）

美元兌一籃子貨幣24日升值，接近20年高點，投資人等待聯準會（Fed）主席鮑爾26日在傑克森洞全球央行年會上的演說，以尋找聯準會在對抗通膨時將採取多少激進程度的新線索。

美元指數尾盤上漲0.13%，至108.67，略低於7月14日觸及的20年高點109.29。

歐元兌美元貶值0.03%，至0.9967美元，周二曾觸及20年低點0.99005美元。

美元兌日圓升值0.26%至137.12日圓。

由於通膨年率仍維持在8.5%，遠高於聯準會2%的目標，投資者已經降低了對聯準會可能傾向放緩升息步調的預期。投資人將仔細研讀鮑爾在周五的演說，以尋找經濟放緩可能促使聯準會改變策略的任何跡象。

Bannockburn Global Forex的首席市場策略師Marc Chandler表示 ：「雖然市場可能在通膨和衰退之間搖擺不定，但各國央行並沒有。看似他們的注意力幾乎完全集中在通膨上。」

如果鮑爾表達出任何對貨幣緊縮影響的擔憂，美元可能會在周五回吐部分漲幅。

由於歐洲面臨能源危機，歐元受到成長疑慮的打擊。歐洲指標近月荷蘭天然氣價格周三再度上漲，因俄羅斯通過北溪一號主要管道對歐洲的天然氣供應將中斷三天， 這讓投資者感到不安。

DNB Markets FX的分析師Ingvild Borgen Gjerd表示：「天然氣價格大漲以及這一走勢未來的不確定性將暫時繼續拖累歐元。」

對全球經濟成長放緩的疑慮也使得澳幣和紐元等景氣敏感貨幣承壓。

澳幣兌美元貶值0.36%，至0.6903美元，紐元兌美元貶值0.53%，至0.6180美元。

聯準會 投資 鮑爾

上一則

英國的能源危機嚴重性高於新冠疫情

延伸閱讀

高盛：鮑爾不是伏克爾 估9月升息2碼

高盛：鮑爾不是伏克爾 估9月升息2碼
Fed大幅升息 小摩：9月可能是最後一次

Fed大幅升息 小摩：9月可能是最後一次
美元指數盤中升破109

美元指數盤中升破109
金融市場 緊盯鮑爾本周談話

金融市場 緊盯鮑爾本周談話

熱門新聞

降通膨法已正式生效，其中部分法規關係到國稅局查稅部分。圖為副總統賀錦麗與「第二先生」任德龍2021年度報稅表。(美聯社)

國稅局獲800億預算 帶來哪些改變？查稅跟你想得不一樣

2022-08-20 20:46
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

2022-08-20 06:59
聯準會的央行年會傑克森洞（Jackson Hole）會議，25日開幕，重頭戲則是26日聯準會主席鮑爾的致詞，分析師預期可能影響美股接下來的走勢。 路透

可能震撼美股的一場會議倒計時 重頭戲看鮑爾致詞

2022-08-20 13:16
美股這波從6月底開始的漲勢，是由避險基金回補做空部位推波助瀾。（路透）

美股大跌結束連四周漲勢 夏季反攻出現轉折？

2022-08-20 08:59
道瓊工業平均指數22日大跌，因為夏季行情消退，華爾街再度擔心大幅升息。福特汽車重挫5.04%，因喬州陪審團19日裁定該汽車商須賠償17億元。美聯社

激進升息恐慌再現 道指重挫643點

2022-08-22 16:40
投資人再度開始擔心聯準會（Fed）可能大幅升息，美股22日下午道瓊工業指數下跌676.58點。路透

美股午盤跌逾670點

2022-08-22 15:05

超人氣

更多 >
世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」
華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？
再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉
屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇

屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇
紐約「老牌月餅」美心、榮華假貨多 消費者注意

紐約「老牌月餅」美心、榮華假貨多 消費者注意