美元指數接近20年高點 市場預期Fed鮑爾維持鷹派立場

美元指數24日來到近20年高點。（美聯社）

美元兌一籃子貨幣24日升值，接近20年高點，投資 人等待聯準會 （Fed）主席鮑爾 26日在傑克森洞全球央行年會上的演說，以尋找聯準會在對抗通膨時將採取多少激進程度的新線索。

美元指數尾盤上漲0.13%，至108.67，略低於7月14日觸及的20年高點109.29。

歐元兌美元貶值0.03%，至0.9967美元，周二曾觸及20年低點0.99005美元。

美元兌日圓升值0.26%至137.12日圓。

由於通膨年率仍維持在8.5%，遠高於聯準會2%的目標，投資者已經降低了對聯準會可能傾向放緩升息步調的預期。投資人將仔細研讀鮑爾在周五的演說，以尋找經濟放緩可能促使聯準會改變策略的任何跡象。

Bannockburn Global Forex的首席市場策略師Marc Chandler表示 ：「雖然市場可能在通膨和衰退之間搖擺不定，但各國央行並沒有。看似他們的注意力幾乎完全集中在通膨上。」

如果鮑爾表達出任何對貨幣緊縮影響的擔憂，美元可能會在周五回吐部分漲幅。

由於歐洲面臨能源危機，歐元受到成長疑慮的打擊。歐洲指標近月荷蘭天然氣價格周三再度上漲，因俄羅斯通過北溪一號主要管道對歐洲的天然氣供應將中斷三天， 這讓投資者感到不安。

DNB Markets FX的分析師Ingvild Borgen Gjerd表示：「天然氣價格大漲以及這一走勢未來的不確定性將暫時繼續拖累歐元。」

對全球經濟成長放緩的疑慮也使得澳幣和紐元等景氣敏感貨幣承壓。

澳幣兌美元貶值0.36%，至0.6903美元，紐元兌美元貶值0.53%，至0.6180美元。