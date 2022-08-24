期待央行集會 股指終止連跌

美股24日上漲，結束連續3天的下跌。(美聯社)

美股24日上漲，結束連續3天的下跌，因為投資 人等待聯準會(Fed)對抗通膨的鬥爭更加明朗。

道瓊工業平均指數 上漲59.64點或0.18%至3萬2969.23點。史坦普500指數上漲12.04點或0.29%至4140.77點。那斯達克綜合指數上漲50.23點或0.41%至1萬2431.53點。

能源、房地產和金融是史指中表現最好的類股。在此同時，資訊科技、健康照顧和消費性必需品則是表現最差的。

郵輪 公司是大盤表現最好的股票之一。挪威郵輪控股上漲8.4%，皇家加勒比集團上漲7.65%，嘉年華上漲5.35%。

相比之下，Advanced Auto Parts在史指中表現最差，下跌9.62%，該公司財報未達獲利預期並調降全年財測。

投資人正在等待25日開始的為期3天傑克森霍爾經濟研討會，Fed主席鮑爾定於26日上午發表講話。Fed觀察人士預計，他將加強Fed抑制通膨和控制未來物價上漲預期的目標。

本周尚未發布的主要經濟報告包括25日的初請失業金人數和26日的個人消費支出物價(PCE)指數。Fed向來密切關注PCE報告。

美國銀行財富管理公司策略師埃里克森(Lisa Erickson)說：「我們的確正處市場介於兩者之間的情況。」「真的正在等待周末傑克森霍爾演講和PCE的一些更重要的訊息，所以只能看到投資人隨著看空的立場適度上下浮動。」

本周盛傳油價反彈掩蓋有關改善通膨的說法，但另一種商品現在也在上漲。

Cleveland-Cliffs宣布將其所有碳鋼產品的價格至少提高每噸75元。該公司表示，此舉對北美新訂單立即生效。股價因此走高，收漲2.01%至每股18.24元。

今年稍早當鋼鐵價格強勁時，該股一度飆升至每股33元以上，但隨著夏季定價疲軟，股價回落至每股15元。

Fed傑克森霍爾研討會將於25日開始，這可能會給股票和債券市場帶來更多波動。投資人將尋找有關Fed下一步升息計畫的線索。Fed在6月和 7月將利率提高了四分之三個百分點。下次政策會議將在9月舉行。

高盛表示，任何有關下次升息的線索都可能波及銀行股，這可能是期權交易員可以利用的機會。

摩根大通首席全球市場策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)表示，市場反彈是由空頭回補推動，而非多重擴張，「交易員正在回補他們的空頭部位，所以他們錯過了7月的反彈；沒有人真正看漲或相信獲利擴大或獲利成長。」

他指出，雖然某些投資人做空市場，但除了極少數人外，「人們並不做多」。他補充說，若有更多投資人做多市場，美股將獲得更多提振。

在拜登總統宣布他將為大多數借款人免除1萬元的聯邦學貸後，SoFi飆升4.54%。這項政策僅限於年收入低於12.5萬元的個人。