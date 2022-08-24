Sony半導體製造社長：台積電是「矽島九州」復活契機

Sony半導體製造社長山口宜洋表示，台積電日本新廠將成為「矽島九州」復活的契機。路透

日本 Sony集團旗下子公司Sony半導體製造（Sony Semiconductor Manufacturing）社長山口宜洋接受日經新聞專訪時，談到該集團參與投資的台積電 熊本縣新廠。他說，台積電進駐九州「對供應鏈 的強韌具有加分效果」，也將成為「矽島九州」復活的契機。

山口宜洋表示，公司從1980年代後半開始委託台積電生產半導體，與台積電間的關係十分深厚。雖然目前還不確定是否能從鄰近的台積電新廠直接取貨，但台積電的據點位於鄰近地區，不僅為Sony半導體製造帶來心理上的安心感，對供應鏈的強韌也是加分。

山口並表示，台積電的進駐將成為「矽島九州」復活的契機。日本產官學界已出現最近10年從未有過的行動，包括由日本經產省主導設立人才培育計畫。公司期望這個趨勢不會只是暫時性，也將提供協助，讓半導體業成為支撐地方經濟基礎的產業。

被問及是否擔心台積電爭搶人才時，山口表示，他希望將此視為對公司的一種良好正面刺激。畢竟台積電是全球化企業，若是無法讓全國人才聚集到九州來，就無法與全世界競爭。他更期待台積電能改變日本人對半導體的認知，吸引對半導體有興趣的人才前來九州。