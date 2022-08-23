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升息擔憂加劇 股指連跌3日

記者張大仁／即時報導
繼創下6月來最糟單日走勢後，由於投資人準備好迎接聯準會(Fed)的鷹派訊息，股指下跌。(美聯社)
繼創下6月來最糟單日走勢後，由於投資人準備好迎接聯準會(Fed)的鷹派訊息，股指下跌。(美聯社)

繼創下6月來最糟單日走勢後，由於投資人準備好迎接聯準會(Fed)的鷹派訊息，股指下跌。

道瓊工業平均指數下跌154.02點或0.47%至3萬2909.59點。史者普500指數下跌9.26點或0.22%至4128.73點。那斯達克綜合指數小跌0.27點或0.002%至1萬2381.3點。道指和史指連續第3個交易日下跌。

房產、醫療保健和通訊服務是史指中表現最差類股。在此同時，能源是指數最大贏家，在油價上漲推動下上漲3.6%。

在視訊會議公司調降全年預測後，Zoom Video大跌16.54%。

由於升息擔憂加劇，加上10年期美國國債殖利率攀升至3%以上，交易員們經歷悲觀的交易日。

道指22日下跌超過600點，而史指和那指均下跌超過2%。這是道指和史指自6月16日以來的最大單日跌幅。那指創下6月28日以來的最大單日跌幅。

摩根史坦利財富管理公司全球投資委員會負責人沙利特(Lisa Shalett)在報告中寫道：「在我們看來，這是熊市的最後一招了。」她表示，投資人低估了通膨、日益增加的衰退風險以及在某個時機候將必須調降的獲利預期。

BCA Research在報告中強調了建議投資人加碼「未來六個月多資產投資組合中的風險資產」的七項風險。雖然BCA的觀點備受批評，但其短期看漲的基礎是一種信念，即「金融市場過早消化了太多悲觀情緒」。

但BCA引用的兩個主要風險是「未確定的通膨預期和消費者緊縮」。其他5個不按優先順序分別為：新冠疫情再次爆發、地緣政治壓力如烏克蘭台灣海峽或伊朗、消費者信貸惡化、勞動市場疲軟以及股價走勢圖中稍縱即逝的技術面支持，只要史指維持在4175點之上。

追踪圖表的策略師表示，蘋果看來很脆弱，在從17日的盤中高點下跌約5%後，它可能會進一步回跌。

蘋果23日呈橫盤走勢，但策略師表示，該股可能會出現更多拋售，該股已經超買數周。

蘋果的任何下跌都可能對整體市場表現產生影響，因為蘋果占史指7.4%，並且是道指和那指的成員。

BTIG首席市場技術員克林斯基(Jonathan Krinsky)表示：「它在春季修正期間跑贏市場，然後從6月低點跑贏市場。」「它基本上既是防禦性的又是進攻性的工具，此時它非常熱門。任何數量的技術指標都會告訴你它漲勢過長，風險回報很低。」

美國天然氣在晚盤交易中暴跌，Freeport宣布延後在德州附近的液化天然氣設施的重啟日期。該設施位於Quintana Island，於6月8日發生爆炸。

Freeport表示，重啟生產可能會在11月初至中旬開始，比之前的預測要晚。

早盤時，天然氣自2008年7月以來首次飆升至每百萬英熱單位10元以上。

投資 指數 蘋果

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