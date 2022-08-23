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鴻海印度廠生產蘋果iPhone 14 將只落後中國廠2個月

編譯季晶晶／綜合外電
蘋果公司擬在鴻海中國廠開始生產iPhone 14的兩個月後，在印度組裝該產品。圖為蘋果執行長庫克手持iPhone 13。(路透)
蘋果公司擬在鴻海中國廠開始生產iPhone 14的兩個月後，在印度組裝該產品。圖為蘋果執行長庫克手持iPhone 13。(路透)

蘋果公司（Apple）計畫，鴻海中國廠開始生產iPhone 14的兩個月後，會開始在印度進行組裝，如同部分人士預期的縮短兩邊生產的時間差，但不完全同步。 

彭博資訊引述知情人士報導，蘋果持續和供應商合作，以提高印度廠的產量，並縮短新款iPhone生產滯後的時間，先前大約是6到9個月。蘋果過去在中國生產大部分iPhone，但正在尋求替代選項，因為北京當局與華府多所扞格，且為控制疫情在各地實施封鎖措施，擾亂了經濟活動。

包括天風國際證券郭明錤在內的分析師先前預期，蘋果大約會在同時、從兩國出口下一款iPhone，這會是蘋果努力讓供應鏈多元化的重要標竿。

要求匿名的消息人士說，iPhone主要組裝廠鴻海研究了從中國出口零組件，並在印度南部城市清奈外郊工廠組裝的程序，其中包括如何維持蘋果的保密要求。

蘋果和鴻海最終決定，今年在印度和中國工廠同步開始生產的做法並不務實，儘管這仍是長期目標。在9月的發布會後，印度出廠的首支iPhone可能在10月下旬或11月完工。一位消息人士說，一個具有野心的目標會是10月24日開始的光明節。

中印若能同步生產，對自詡其製造能力可做為中國世界工廠替代選項的印度來說，會是一大里程碑。但兩邊同步生產的挑戰是，蘋果對於新品細節的保密要求極高，很難在第二個國家維持同樣嚴格的管控。

根據兩位消息人士，印度地方官員詳加檢查鴻海組裝線，新品保密有其難度。鴻海中國廠的極端安全管控並嚴格工人的做法，迄今很難複製到印度廠。蘋果也擔心印度海關人員，他們通常都會打開包裝檢查進口物內容是否與申報一致，這也可能成為產品保密的弱點所在。

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