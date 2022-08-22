避險基金創紀錄押注Fed堅持鷹派立場 債殖利率全漲

避險基金重面押注聯準會（Fed）堅持鷹派走法。（路透）

避險基金押注聯準會（Fed）堅持鷹派走法，正在衍生性金融商品市場中以創紀錄的手筆放空所謂的擔保隔夜融資利率（SOFR）期貨。

SOFR是替代倫敦銀行間同業拆借利率（Libor）的利率參考指標。如果聯準會（Fed）主席鮑爾 本周傑克森洞年度研討會上排除轉鴿可能性，如此押注就會獲利。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）最新數據顯示，SOFR期貨淨空頭部位達到創紀錄的695,493口合約，相當於每波動1基點約影響1,700萬美元。

儘管更廣泛的期貨市場反映的仍是明年年底前Fed會轉而降息，但過去一個月來，避險基金建立空頭部位已增加兩倍以上。與此同時，在歐洲美元期貨市場，避險基金的淨空頭部位略超260萬口合約，接近今年最高水準。

對利率敏感的美國2年期和3年期債券殖利率 周一均上漲逾10個基點，10年期公債殖利率一個月來首次攀升至3%以上，各期限殖利率全面上揚。

BMO Capital Markets的美國利率策略負責人Ian Lyngen說：「短期殖利率上漲並無出人意料之處，但幅度之大仍讓人吃驚」。從3年期債券領跌來看，市場更多受到Fed因素而非公債供應的影響，對美債的做空反映市場預期Fed短期內不打算調整貨幣政策方向。

在傑克森洞會議召開之前，交易員不僅布局短期債券。過去兩個交易日中，他們針對10年期美債建立選擇權龐大的賣權，押注10年期公債殖利率一個月內走高至3.70％。買盤在周一繼續，不過從10月期權轉向了11月期權。

利率互換市場定價顯示，Fed在9月21日會議上加息50或75個基點的機率各占50%，究竟哪種情境會占上風，關鍵仍要看傑克森洞會議。

Wrightson ICAP Inc.經濟學家Lou Crandall表示，「上周市場對FOMC會議紀錄是鷹派還是鴿派最初存在意見分歧」，「周五鮑爾在傑克森洞的講話不會如此含糊」。