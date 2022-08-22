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激進升息恐慌再現 道指重挫643點

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激進升息恐慌再現 道指重挫643點

記者張大仁／即時報導
道瓊工業平均指數22日大跌，因為夏季行情消退，華爾街再度擔心大幅升息。福特汽車重挫5.04%，因喬州陪審團19日裁定該汽車商須賠償17億元。美聯社
道瓊工業平均指數22日大跌，因為夏季行情消退，華爾街再度擔心大幅升息。福特汽車重挫5.04%，因喬州陪審團19日裁定該汽車商須賠償17億元。美聯社

道瓊工業平均指數22日大跌，因為夏季行情消退，華爾街再度擔心大幅升息。

道指下跌643.13點或1.91%至3萬3063.61點。史坦普500指數下跌90.49點或2.14%至4137.99點。那斯達克綜合指數下跌323.64點或2.55%至1萬2381.57點。這是道指和史指自6月16日以來最差單日走勢。

股指前周也走低。史指結束連續4周升勢。不過，史指仍較6月低點高出13%。

投資人預計，在Fed主席鮑爾在年度傑克遜霍爾經濟研討會上對通膨發表最新評論之前，本周交易可能會動盪不安。

Upholdings投資組合經理人坎特威爾(Robert Cantwell)表示：「當市場像現在這樣下跌時，這就是市場在說，如果Fed想要讓通膨回落，就必須更加積極地讓經濟進一步放緩。」

科技股下跌，因對Fed更激進升息的擔憂。亞馬遜下跌3.62%。半導體類股下跌，輝達下跌4.57%。在被CFRA調降評級至賣出後，Netflix下跌6.06%。

福特汽車重挫5.04%，因喬治亞州陪審團19日裁定該汽車商須賠償17億元，因舊型皮卡F-250車頂強度不足，造成2014年車禍中某家庭中兩人死亡。福特汽車也同步宣布全球裁員3000人。

史指11個類股全部下跌。非必需消費品、通訊服務和資訊科技是最大輸家，因為投資人拋售周期性股票和成長股。這些類股分別下跌2.8%、2.7%和2.6%。能源類股表現最佳，僅下跌0.85%。

不過摩根大通全球策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)堅持看好美國經濟和股市，「隨著通膨本身的扭曲消退，最終將自行消退，並可能推動Fed轉向；而中國下半年更強勁的復甦應該會為全球周期提供支持。再加上與仍然非常低的投資人部位相結合，為周期性資產創造了積極的環境。」

雖然上半年美股大幅下跌，但他2022年的大部分時間裡一直看漲。他表示，今年稍早時投資人的大舉拋售將是美股自此走高的一個關鍵原因，「我們的核心觀點是不會出現全球衰退並且通膨將會緩解，最重要的變數是部位。而且目前仍然偏低，無論是系統性基金還是全權委託基金，它現在都低於20%。」

伍德(Cathie Wood)的旗艦方舟創新基金(Ark Innovation ETF)繼續下跌，原因是成長型類股和科技股普遍下跌。

該ETF下跌2%。上周下跌14.1%，為3周來首見，也是2021年2月以來最糟單周。本月目前為負值，可能是10個月來第9個月虧損。

10年期美國國債殖利率小幅走高，因為債券交易員預計Fed的傑克遜霍爾研討會將向市場發出鷹派訊息。指標殖利率自7月21日以來首次突破 3%。

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