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花旗：英國通膨2023年恐飆至18.6% 近50年新高

中央社倫敦22日專電
花旗集團預測，英國通貨膨脹率在明年1月恐飆升至18.6%，達到近50年新高。圖為英國一家超市裡的顧客。(美聯社)
花旗集團預測，英國通貨膨脹率在明年1月恐飆升至18.6%，達到近50年新高。圖為英國一家超市裡的顧客。(美聯社)

花旗集團預測，英國通貨膨脹率在明年1月恐飆升至18.6%，達到近50年新高，超越1979年石油危機時的17.8%。專家分析，狂漲近10倍的天然氣批發價是影響通膨率主因之一。

英格蘭銀行（Bank of England）本月稍早警告，今年底前的英國通膨率恐攀升至略高於13%。根據國家統計局（ONS）17日公布的資料，英國7月消費者物價指數（CPI）已高達10.1%，是近40年來最高，也是七大工業國集團（G7）最高。CPI是衡量通膨的主要指標。

能源價格上漲也反映在政府制定的零售能源價格上限（即家戶能源費用帳單金額上限）。此上限由天然氣暨電力市場管制局（Ofgem）制定，現行上限為一年1971英鎊，適用期間為今年4月1日至9月30日。

Ofgem本月稍早預測，自10月1日至12月31日有效的價格上限恐飆升至一年近3600英鎊。此外，自今年10月起，Ofgem將每3個月、而非每6個月更新一次價格上限，以反映能源市場波動。

根據花旗集團（Citigroup）今天發布的預測，英國的零售能源價格上限10月可能攀升至一年3717英鎊，明年1月則進一步拉升至一年4567英鎊，明年4月更將高達一年5816英鎊，恐加劇通膨惡化。

花旗首席經濟學家納巴羅（Benjamin Nabarro）指出，高升的通膨率將嚴重縮減家戶收入、讓英國經濟陷入衰退，並讓英格蘭銀行緊縮貨幣政策。

執政的保守黨正進行黨魁選舉，新黨魁、也就是新首相將面臨棘手財政難題。

最被看好的候選人、現任外交大臣特拉斯（Liz Truss）的競選團隊已預告，新政府不會等到預算責任局（Office for Budget Responsibility）可能需長達10周才能完成的財政預測分析報告出爐，將在9月初上任後即刻提出緊急預算，以支應大幅減稅及其他一系列社會、經濟支持措施。

特拉斯的對手、前財相蘇納克（Rishi Sunak）則批評這樣的作法是規避預算責任局監督、不負責任。

由於預算責任局最後一次提出財政預測分析報告是在今年3月，部分專家警告，在提出成本達數百億英鎊的緊急預算前，新政府有必要更新相關數據。

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