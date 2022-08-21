AA電池沒電了該丟哪裡？眾說紛云莫衷一是

廢棄電池回收是一門學問。（路透）

當家裡的電池用到沒電時，你會如何處理？一般而言你會想到的方式並不是正確的方法，但問題並不出在你身上。

我們生活中各種小型電子設備都用得上鹼性電池，像是各種遙控器、手電筒、時鐘和玩具。有關如何處理廢棄的鹼性電池，無論它是AA、AAA、C、D或9伏特的任何型號，一直都充斥著相互矛盾的訊息。政府和電池製造商沒有一致和明確的政策來處理這些電力用罄的電池；它們甚至因居住的地方而異。

根據銷售鹼性電池的勁量公司(Energizer)表示，AA等典型的鹼性電池成份包括鋼、鋅、錳、鉀和石墨。電力是以鋅和錳相互作用時產生。

錳是一種生活必需的營養素，但含量過高時會對健康造成不利影響。開採錳的礦工和冶煉廠的員工往往易於遭受永久性的神經損傷。任何電池都可能出現化學物質滲入土壤、地表水和地下水的風險。污染的水和農作物會導致癌症 等疾病。但與其他電池類型相比，鹼性電池並不是特別有毒。

美國環境保護署(EPA)承認，在大多數社區，電池可以安全地丟入垃圾桶。但它還是建議將不用的鹼性電池送到電池回收商。這並不一定代表你就可以將電池扔到平常的回收箱中。

在各州中有個巨大的例外是加言，它將電池歸類為危險廢物。該州表示，由於電池中含有金屬、有毒和腐蝕性材料，它們很危險。規定居民必須將AA和所有各型電池送至危險廢物處理設施。除了加州 之外，沒有其他州將電池歸類為危險廢物。但部分地方政府呼籲回收AA型電池，並制訂了相關方案。

哥倫比亞特區(DC)告訴居民將AA型電池丟棄在指定地點進行回收，但不要放在回收箱中。西雅圖居民被要求將AA電池帶到危險廢物處理設施。該市警告：「將少量電池扔進垃圾桶似乎沒什麼大不了的；但日積月累加起來：美國每年約有18萬噸電池被丟棄。」

而芝加哥等其他地方的回收設施拒絕接受鹼性電池。

交通在幾個小時內的主要大都市地區可能會有截然不同的政策。德州奧斯汀市警告，永遠不要將電池扔進垃圾箱或路邊垃圾桶中。同州的休士頓市表示，可以將電池放入垃圾箱。像家得寶(Home Depot)這樣的某些零售商則民眾可以把鹼性電池視同一般垃圾一起扔掉。

許多要求將AA電池直接丟入垃圾桶的地方表示這是合理的作法，因為根據1996年的法律規定，它們不再含有汞。以前的電池含汞是為了幫助防止腐蝕。1996年的法律還促成建立「Call 2 Recycle」，這是一個最初由電池製造商創建的非營利組織，為消費者提供電池回收選擇。

如果回頭去詢問製造商，如何處理電池回收也不一定會更清楚。金霸王(Duracell)鼓勵客戶查看當地和州法規，並檢視回收選項。

亞馬遜 以其Basics品牌系列商品銷售AA型電池，其中包括一個帶有大X的容器符號，看來像是垃圾桶或回收箱。

亞馬遜發言人哈登(Betsy Harden)表示，打叉的符號表示該產品需要與生活垃圾和傳統的回收箱分開處理。

她補充說，亞馬遜建議民眾遵守EPA和當地法規去做電池回收。