全球關注傑克森洞年會 鮑爾料將放大Fed鷹派聲量

聯準會主席鮑爾。(路透)

市場本周將密切關注聯準會（Fed）於25~27日主辦的傑克森洞全球央行年會，特別是Fed主席鮑爾 將於台北時間26日晚間10時發表演說，預料他將掌握機會，表明經濟衰退也阻止不了Fed要壓低通膨的決心，不只呼應、還要放大其他Fed官員上周的鷹派論調。

堪薩斯聯邦準備銀行所主辦的傑克森洞年會，今年主題為「重新評估經濟與政策的侷限」，向來是Fed揭櫫重要政策轉變的場合，特別是Fed縮減資產負債表規模將從9月起倍增到每月950億美元，鮑爾預定26日討論經濟展望的演說，自然也備受關注。

上周的7月Fed會議紀錄，以及聖路易聯準銀行總裁博拉德、舊金山聯準銀行總裁戴利等官員的發言，都強調必須持續對抗通膨。

經濟學者表示，年會演說這個場合將更能傳達政策訊息，並展現Fed維持緊縮的決心；因通膨已太高，使Fed須承受經濟成長減弱的風險。

美國7月消費者物價（CPI）年升率雖降到8.5%，但仍遠高於Fed目標，且7月就業報告超強，也降低經濟立即陷入衰退的風險。

彭博資訊指出，鮑爾必須表明，即便Fed放慢升息 步伐，未必代表Fed這一輪升息循環的終點利率就會降低，也不一定會迅速轉向降息 。許多評論人士都認為，近來美股強勁反彈，是因市場認為Fed會提前降息。一些投資人警告這種預期可能太過貿然。

貨幣政策資深觀察家杜伊表示，他察覺到「市場高度猜測Fed會在通膨率降到3.5%時就宣布勝利」，因此鮑爾可能會聚焦於如何扭轉這類對Fed的質疑。

目前貨幣政策觀察家對9月應升息2碼或3碼，出現激烈爭議。偏向「鷹派」的學者認為，鮑爾將堅持9月再升息3碼，北方信託公司首席經濟學者譚能鮑表示，「我認為鮑爾將會動之以情，輔之以理，強調現在堅持強硬政策，長期將有利就業、市場及經濟成長」。

偏向「鴿派」者則預期，鮑爾將探討更廣泛的觀念，而非只聚焦於9月決策，預料鮑爾將會強調「暫停與維持」的構想，亦即在完成升息之後，將等待一段時間才會降息。學者表示，金融市場應聚焦於抗通膨將是長期抗戰，市場希望出現「經濟持續成長以支持企業盈餘，同時通膨下降使Fed能夠放鬆信用的組合」，但Fed真正關切的並非2023年，而是2024年是否有條件能使通膨維持低檔。