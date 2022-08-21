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從鑽石到葡萄酒 投資人湧向收藏精品

編譯林聰毅／綜合外電
金卡戴珊（Kim Kardashian）穿著瑪麗蓮夢露當年為甘迺迪總統唱生日歌時所穿的一襲鑲滿水晶的禮服。（美聯社）
金卡戴珊（Kim Kardashian）穿著瑪麗蓮夢露當年為甘迺迪總統唱生日歌時所穿的一襲鑲滿水晶的禮服。（美聯社）

隨著對防衰退通膨的避險需求飆增，投資人對更「另類」的另類資產－精品收藏品－的胃口也愈來愈大，尤其是近來股票價位過高、波動也加劇，又對低殖利率債券感到厭煩，愈來愈多專業投資人湧入葡萄酒、棒球卡、運動鞋和鑽石等利基資產。

英國金融時報（FT）報導，今年5月金卡戴珊（Kim Kardashian）穿著瑪麗蓮夢露當年為甘迺迪總統唱生日歌時所穿的一襲鑲滿水晶的禮服，風姿綽約地走上紐約Met Gala的階梯時，一個以往不太可能的客群－資產管理業者，蜂擁打電話進拍賣公司詢問。

金卡戴珊所展示這套經典禮服， 讓華爾街注意到這套服裝在過去幾十年中的驚人增值速度－從1999年以126萬美元賣出，到2016年以480萬美元出售，這套服裝漲了2.8倍，同期標普500指數僅上漲138%。

Julien's拍賣公司經手夢露這套禮服第二次出售，創辦人朱利安（Darren Julien）說，收藏品市場長期以來一直是由愛好者主導，但有錢賺的地方華爾街很快就出現，「現在避險基金和專業投資人正在分一杯羹，將他們的錢投入收藏品」。

朱利安指出，在收藏品買家中，投資公司約占三分之一，隨著美國通膨率徘徊在8.5%左右，這項趨勢正在加速。 2008年Julien's的拍賣金額創下紀錄，當年投資人紛紛把資金從現金和股票轉移到這類「硬資產」，而今年秋季將是另一個豐收季。

以收藏品做為避險投資是有先例可循，根據交易平台LiveTrade Bordeaux Index，威士忌在過去十年的年複合平均成長率為19%。根據FCR研究，粉紅色鑽石的年複合成長率超過11%，而且自2008年以來增值逾300%。 光是自2021年以來，一項追蹤棒球卡的指數就上漲了1,000%。

以往，精品收藏是少數收藏家或投資人尋求存放現金的場域；如今，專業投資人正在把這項資產轉變成為可供客戶公開投資的多元化產品。Tribeca投資合夥公司經理人克里利今年7月就協助為一檔持有稀有淡紫色Argyle鑽石的基金，籌得5000萬美元。

專家說，加密貨幣崩跌也協助催化這股收藏品投資潮，據LiveTrade，投資級葡萄酒的平均年回報率約10%，與崩跌前的加密貨幣報酬率相比，形同小巫見大巫。

愈來愈多專業投資湧入棒球卡、運動鞋和鑽石等利基資產。（路透）
愈來愈多專業投資湧入棒球卡、運動鞋和鑽石等利基資產。（路透）

投資 拍賣 華爾街

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