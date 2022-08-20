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可能震撼美股的一場會議...倒數計時中

多瑙河大旱驚現二戰沉船 殘留炸藥影響航運

可能震撼美股的一場會議...倒數計時中

編譯湯淑君／綜合外電
聯準會的央行年會傑克森洞（Jackson Hole）會議，25日開幕，重頭戲則是26日聯準會主席鮑爾的致詞，分析師預期可能影響美股接下來的走勢。 路透
聯準會的央行年會傑克森洞（Jackson Hole）會議，25日開幕，重頭戲則是26日聯準會主席鮑爾的致詞，分析師預期可能影響美股接下來的走勢。 路透

聯準會的傑克森洞（Jackson Hole）年度經濟研討會本周登場。往年Fed常趁此機會宣示重大政策，今年應該也不例外，一般預料Fed主席鮑爾26日致詞時，將重申抗通膨立場堅定不移，澆熄市場對Fed迅速「轉鴿」的希望。

去年鮑爾在傑克森洞年會上發表演說時，對通膨、經濟和貨幣政策展望的評估都犯了重大錯誤。他當時聲稱，通膨開始勁揚「可能證明為時短暫」，低失業率「低估了勞動市場的疲態」，「少有證據顯示工資上揚有助長過度通膨之虞」，因此他力挺2020年採納的新貨幣政策框架，對通膨持更包容態度。

前紐約聯邦準備銀行總裁杜雷（Bill Dudley）預期，鮑爾今年可望強調三大主題：在勞動市場緊繃和通膨高得無法接受的同時，經濟仍具成長動能；Fed必須進一步收緊貨幣政策讓經濟降溫、紓解勞動市場壓力；Fed將持續收緊政策，直到確定足以達成2%通膨目標為止。

杜雷說，鮑爾務必藉強而有力的明確訊息，粉碎市場對Fed不久就會結束緊縮循環的不實期待。鮑爾7月說，未來升息視數據而定，讓許多投資人有此誤解，以致股、債市大漲。

鮑爾可望表明，即使未來Fed升息幅度縮小，也未必表示利率峰值會比較低。以2004至2006年那波升息為例，Fed連升17次、每次升1碼（0.25個百分點），把利率從1%提高到5.25%。

鮑爾 升息 貨幣

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