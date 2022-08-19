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史指本周收跌 終止四周連漲

史指本周收跌 終止四周連漲

記者張大仁／即時報導
美股大跌，華爾街夏季漲勢受阻，升息擔憂再度浮現，導致主要股指本周收跌。美聯社
美股大跌，華爾街夏季漲勢受阻，升息擔憂再度浮現，導致主要股指本周收跌。美聯社

美股大跌，華爾街夏季漲勢受阻，升息擔憂再度浮現，導致主要股指本周收跌。

史坦普500指數下跌55.26點或1.29%至4228.48點。道瓊工業平均指數下跌292.3點或或0.86%至3萬3706.74點。那斯達克綜合指數下跌260.13點或2.01%至1萬2705.22點。

史指本周下跌1.21%，中止連4周升勢；而道指下跌0.16%。以科技股為主的那指本周下跌2.62%。

華爾街夏季漲勢暫停，Fed 7月會議紀錄和聖路易斯Fed行長布拉德的評論顯示，Fed可能短期內會繼續升息，從而抑制了投資人對放緩升息周期的期待。

但許多投資人和交易員仍對反彈抱有希望。

FBB Capital Partners策略師貝利(Mike Bailey)表示：「預計不會完全逆轉回到6月低點或類似的水平，但是，今天和本周出現的波動的確反映出很多熊市情況。」「根據我們看到的一些事實，市場橫盤整理或漲勢稍有停頓，肯定是有道理的。」

在其他新聞方面，在柯恩(Ryan Cohen)拋售他全部持股後，Bed Bath & Beyond暴跌40.54%。抑制了近幾個月來大舉押注該股的迷因股票交易員的情緒。

與此同時，價值約2兆元的期權合約於19日到期。期權到期可能會增加市場的波動性，因為一些持有者可能被迫延轉其部位。

大和資本市場表示，預計迪士尼樂園業務將繼續走強。

分析師基斯(Jonathan Kees)在給客戶的報告中表示，預計該部門的營業獲利率將推動「公司隨著資本支出的增加、海外公園的快速重新開放以及國際遊客人數的成長」。

近幾個月來，迪士尼樂園的遊客已經回歸，該公司在其最近的財報中表示，國內樂園的人均支出較去年同期增加10%，高於2019財年水平。

基斯認為，迪士尼的公園部門應可繼續抵消串流媒體等較弱的部門。同時，該公司的知識產權和內容權利使其在同行中具有優勢。

在巴菲特的波克夏控股獲准購買該石油公司半數股份後，西方石油公司上漲9.88%。

最近幾季，波克夏一直在加碼西方石油公司的股份。已經擁有該公司20%以上的股份。

美元指數再次飆升，創2020年4月以來的最大單周漲幅。

與此同時，歐元兌美元下跌0.54%至1.0034美元，與美元接近平價。

美元也觸及7月15日以來最高水平，該指數最新上漲近2.4%。

指數 石油 迪士尼

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