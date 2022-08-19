經濟制裁效應 俄羅斯躍人民幣第三大境外交易市場

SWIFT最新數據顯示，7月俄國企業及銀行涉及的人民幣交易額，占當地交易總額的比重升至4%，從6月的1.42%勁揚，成人民幣第三大境外交易市場。路透

環球銀行金融電信協會（SWIFT）18日公布的數據顯示，俄羅斯 躍居中國境外的全球第三大人民幣交易市場，僅次於香港 及英國，凸顯西方經濟制裁對俄羅斯的影響。

路透報導，SWIFT最新月報顯示，7月俄國 企業及銀行的人民幣交易額，占全球人民幣交易總額的比重升至4%，從6月的1.42%勁揚，更一躍而為人民幣第三大境外交易市場。在2月俄軍入侵烏克蘭之前，俄國進行的人民幣交易額占比接近零。

香港仍穩居第一大離岸人民幣交易市場，占交易總額的73.8%，其次是英國，占6.4%。

俄羅斯的名次突飛猛進，彰顯西方國家的經濟制裁正在發揮作用，使俄國被擠出由美元主導的全球銀行體系，這也支持了莫斯科將因此與北京更加接近的論點。

西方各國聯手對俄國實施經濟制裁，除了衝擊金融業，數百家知名西方企業也已撤出俄國市場，或大幅削減當地業務。

與此同時，俄羅斯已經開發自家SWIFT式的金融通信系統，在某些尚未受到制裁的銀行中建立專用帳戶，並持續與中國、印度及土耳其等國家貿易，外銷石油等關鍵產品。

SWIFT最新數據還證實，盧布不再是國際支付市場中全球前20大貨幣。

以交易額計算，盧布去年12月交易額占國際交易總額的比率為0.3%，排第16名，但此後就掉出前20大之外。在全球支付貨幣排行榜上，美元高居榜首、歐元名列第二，英鎊和日圓分別摘下第三及第四名，人民幣排第五。