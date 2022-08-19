民眾尋求慰藉 帶動垃圾食物類股大漲

民眾尋求垃圾食物的慰藉，帶動可口可樂等相關類股今年來上漲。美聯社

過去兩年半來，新冠疫情、經濟衰退及通膨飆高，各種負面消息紛至沓來，使許多人身心俱疲，不少人轉向食物尋求慰藉，來為生活打氣，這也說明了為何包括賀好時（Hershey）、可口可樂 的股價 今年來分別大漲19%和近10，表現遠優於同期下挫10%的美股大盤。

這對消費品巨擘是喜訊，也嘉惠了知名度較低的企業，例如主力產品為能量飲料的Celsius控股公司 。

Celsius執行長費德利說：「事實就是我們需要更多能量，我們的工作變得更辛苦、工時也更長，我們也從未與外界斷開聯繫。」 Celsius股價去年迄今已飆漲137%，上季每股盈餘（EPS）為12美分，遠高於去年同期的1美分。

本月稍早， Celsius宣布獲得百事公司投資5.5億美元，百事也將成為該公司的優先配送夥伴。

《飲料文摘》（Beverage Digest）編輯及發行人史丹福說，食品產業人士已感受到，民眾剛走過一段不確定性高漲和壓力滿檔的時期，因此尋求特定飲料和零食的慰藉。即便通膨帶動食品價格上漲，但民眾不願放棄這些小確幸。

他說，市場對能量飲料的興趣日益擴大，「這是一門有利可圖的事業，大型的軟性飲料公司希望能搶進這塊市場，其中一個方法就是與相關業者結盟」。

加拿大皇家 銀行資本市場（RBC Capital Markets）飲料分析師莫迪說，百事公司的能量飲料陣容包括Rockstar和Mountain Dew Rise，但與Monster Energy結盟的可口可樂，在能量飲的布局更為強勢。

Celsius目前是美國第五大能料飲業者，史丹福說，百事可樂盼藉由與Celsius結盟，搶攻能量飲市場的市占。