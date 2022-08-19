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散戶又淪韭菜？迷因股大王柯恩出清BBBY持股 賺進暴利

編譯季晶晶／綜合外電
億萬富豪投資人柯恩出清對家居用品零售商Bed Bath & Beyond的持股，致該股暴跌。(路透)
億萬富豪投資人柯恩出清對家居用品零售商Bed Bath & Beyond的持股，致該股暴跌。(路透)

家居用品零售商Bed Bath & Beyond最大股東之一的億萬富豪投資人柯恩（Byan Cohen），已經出清對該公司的所有持股，導致股價周四盤後交易重挫超過45%。柯恩自己賺進暴利，但不少散戶又被割韭菜。

根據申報資料，柯恩在本周二和周三兩天，經由旗下投資公司RC Venture，共賣出945萬股，幾乎是該公司12%的股權，交易價格在18.68到29.21美元之間。他也同步賣出對該股的買進選擇權。

分析申報資料，柯恩此舉大賺約6,000萬美元。大約五個月前，他以15.34美元的平均價格買進Bed Bath & Beyond。

柯恩去年因為遊戲驛站（GameStop）的迷因股（meme stock）風潮，受到大量散戶追捧。當他3月透露持有Bed Bath & Beyond的股票，許多散戶跟進，以支持他扭轉公司經營的努力，這支股票因此節節上漲，本月盤中最高漲到每股30美元。柯恩給Bed Bath & Beyond董事會新添了三位獨董，並推動出售其擁有的嬰兒品牌，但後者還未及實現，他就出脫持股了。

柯恩在周三收盤後表示有意清倉，導致Bed Bath & Beyond在周四正常交易時段大跌19.6%，盤後再跌45.98%到8.43美元。

研究遊戲驛站在內股票的Wedbush Securities分析師Michael Pachter說：「有人買在30元，也有人每股虧損12美元，讓柯恩發大財。」

從6月下旬到周三正常交易時段結束，Bed Bath & Beyond的股價漲幅超過300%，但這家零售商其實負債累累，現金水位嚴重不足。這已是柯恩鎖定介入的第二支迷因股。他2020年起透過RC Venture投資遊戲驛站，最終累積12.9%的持股。今年1月，該股兩周內飆漲1500%之後，柯恩被任命為這家遊戲零售商的董事會成員，他已換掉多位高層主管和董事會成員，在6月就任董事長。

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