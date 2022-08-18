下個月升息3碼或2碼 Fed官員見解不一

堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治表示，「我認為繼續升息的理由仍然很充分，向上調整這個方向是非常明確的，我和同事討論的主要是升息速度究竟應該多快」。（路透）

聯準會（Fed）官員對9月升息 幅度發出不同的訊號，聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德支持再升息3碼（0.75個百分點），但堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治則語帶保留。

立場鷹派的博拉德周四在接受華爾街日報訪問時表示，他贊成9月升息75個基點，「Fed應該繼續迅速將基準利率 提高到能給通膨帶來強大制壓的水準」。他直言，「我真不明白為什麼你們會希望把升息一直拖到明年」。

聯儲會7月將基準利率調高75基點至2.25%-2.5%。官員暗示9月20-21日的會議上有可能升息50或75基點，具體幅度要看經濟數據的表現。根據6月發布的點狀圖，決策者預計聯邦基金利率今年將達到3.25%-3.5%的區間。9月會議後將公佈新的點狀圖。

博拉德和喬治今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）都有投票權，但多年來也被視為鷹派的喬治最近幾個月的講話比博拉德更溫和一些。

喬治周四表示，「我認為繼續升息的理由仍然很充分，向上調整這個方向是非常明確的，我和同事討論的主要是升息速度究竟應該多快」。她說，「我們已經做了很多事情，我認為必須非常小心，因為政策決定往往有滯後性。我們必須加以密切留意」。

同日，舊金山聯邦準備銀行戴利告訴CNN，她對下個月升息50或75個基點持開放態度，官員們不會急於在明年改變政策方向。她如此表態打消投資 人押注明年年底前轉而降息的念頭。

明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里表示，「我們在透過升息以遏制通膨方面還有很多事情要做」，Fed必須「抓緊」讓通膨降下來。戴利和卡斯哈里今年在聯邦公開市場委員會都沒有投票權。

7月CPI升幅放緩的數據發布後美國股市走高，金融條件出現放鬆。對於這個問題，喬治說，「大家可能會覺得，Fed會放慢升息腳步，通膨率可能開始回落了。我不贊成這種想法。我認為現在的金融條件沒有反映出Fed對貨幣政策的看法」。

博拉德和戴利也認為，一旦利率達到某種水準，Fed不會迅速逆轉方向。博拉德說，市場對降息的預期「肯定為時過早」。戴利說，她支持「升息並保持」的策略。

與Fed利率掛鉤的期貨合約的交易表明，投資者認為到明年3月政策利率目標區間將升至3.50%-3.75%，但幾個月後將開始下降。