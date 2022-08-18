市場焦點 轉向25日召開的傑克森洞年會

聯準會主席鮑爾。(美聯社)

在聯準會（Fed）7月會議記錄暗示將繼續升息 後，市場焦點轉向Fed將在本月25~27日召開的傑克森洞全球央行年會，Fed主席鮑爾 預料將展現對抗通膨的堅定決心，但投資 人更關注的，是他對縮減資產負債表計畫的效果預估與規畫。

由於美股相對強勁，鮑爾有更好條件鞏固Fed鷹派立場。觀察家預期，鮑爾可能在年會演說中強調他目前僅聚焦通膨，希望避免形成工資─物價上升漩渦的風險，聚焦通膨預期失控後須付出的代價。他將試圖說服市場，這些風險遠超過讓經濟「勉強著陸」的成本。

但專家指出，鮑爾這次演說必須比之前發言更犀利、更強勢，才足以說明應擱置通膨與就業間的取捨。分析師認為，鮑爾當然能強調緊縮金融情勢的必要性，或強調短期間升息速度會比預期更快，但市場高度質疑他是否會當真如此偏向鷹派。

不過，若鮑爾提到「量化緊縮」（QT）與縮表，預料將立刻受到市場關注。Fed已在6月啟動縮表，每月收回475億美元流動性，9月起縮表規模將倍增至950億美元；依此種速度，預估到2024年底時將從市場抽回約2.2兆美元。

投資人及決策官員迄今都不清楚流動性大量縮減後，對借貸成本、金融情勢及市場運作的影響多大，因此傑克森洞年會將是鮑爾對投資人提出說明的絕佳機會。