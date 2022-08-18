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努力重拾升勢 史指那指小升

記者張大仁／即時報導
零售股財報繼續發布，包括Kohl's、Bath & Body Works和BJ's Wholesale，財報結果提供了對消費者健康狀況的洞察。BJ's Wholesale在業績超出預期後跳漲7.17%。Getty Images
零售股財報繼續發布，包括Kohl's、Bath & Body Works和BJ's Wholesale，財報結果提供了對消費者健康狀況的洞察。BJ's Wholesale在業績超出預期後跳漲7.17%。Getty Images

史坦普500指數和那斯達克綜合指數18日上漲，交易員努力恢復本周稍早時的市場反彈。

史指上漲9.7點或0.23%至4283.74點。那指上漲27.22點或0.21%至1萬2965.34點。而道瓊工業指數上漲18.72點或0.06%至3萬3999.04點。

18日的升幅讓道指和史指本周走勢回復正值，分別上漲0.7%和0.08%；那指本周至今仍下跌0.63%。

零售股財報繼續發布，包括Kohl's、Bath & Body Works和BJ's Wholesale，財報結果提供了對消費者健康狀況的洞察。Kohl's在公司調降財測後下滑7.58%，而BJ's Wholesale在業績超出預期後跳漲7.17%。

當天公布的更多經濟數據為就業和房市提供了線索。截至8月13日當周初請失業金人數降至25萬人；而7月成屋銷售下降近6%。

本季至今，至少有90%的史指公司公布了財測，但伯恩斯坦的一項分析顯示，許多公司都在努力讓市場留下印象。

分析師拉森(Ann Larson)在給客戶的報告中寫道：「本季業績未達預期的公司下跌了380個基點，而超過預期的平均僅上漲70個基點。」「獲利或銷售額其中一個達到預期的，在公布財報後平均下跌2-3%。」

她指出，在公布財報的公司中，82%超過或達到分析師預期的多半是房地產、工業和能源。

即使如此，拉森寫道，上季獲利和銷售業績低於過去兩年平均水平，但仍高於2008年以來平均水平。

明尼亞波利斯Fed行長卡什卡利(Neel Kashkari)表示，他不確定提高利率以遏制通膨是否會導致經濟衰退。他表示，這是經濟可能不得不付出的代價。

他說，「現在的問題是，我們能否在不引發衰退的情況下降低通膨？我的答案是我不知道。」「但我們知道的是，在提高利率以降低通膨方面，我們還有更多工作要做。」

他沒有表明是否會在9月下次會議上支持連續第三次升息75個基點。

卡什卡里承認Fed對通膨的理解是錯誤的，「我們沒有發現通膨會這麼高，也未能注意到它會持續這麼久。」「將通貨膨脹率保持在2%是我們的工作，而我們顯然沒有這樣做。所以我們需要把它做好。」

聖路易斯Fed主席布拉德(James Bullard)告訴《華爾街日報》，他「傾向」下個月升息四分之三個百分點。

他說「我們在讓通膨受控前還有很長的路要走」，並指「我實在看不出為何在明年之前不會繼續升息」。

布拉德被視為公開市場委員會(FOMC)中最鷹派的成員之一。

Stifel首席股票策略師班尼斯特(Barry Bannister)表示，他認為隨著通膨消退，美股今年應該會高調作收。

根據該公司的模型預計，由於能源、商品和食品價格下降，到12月時整體消費者物價指數(CPI)將下降至3%。

他說，「所有這些支持了震盪的市場，等待Fed下一步行動，但我認為今年收盤會非常強勁。」

雖然班尼斯特預計史指4400點大關，但他也預測在大型科技股和成長股的帶動下，可能進一步升至4600點。班尼斯特還預計Fed將在12月暫停升息周期。

思科因優於預期的財報而走升5.81%，為2020年11月13日以來最大單日漲幅，收在今年5月來最高價。

指數 升息 利率

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