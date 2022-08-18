特斯拉和上汽要求上海市府 優先對其供應商穩定供電

特斯拉向上海當局示警，四川缺電可能影響汽車產量。 (路透)

彭博資訊引述知情人士報導，美國電動車大廠特斯拉 和上汽集團已告知上海市政府，若四川省的缺電危機持續衝擊供應商，可能難以維持汽車 產量，致使上海市官員探詢四川省政府，能否優先對特斯拉和上汽的供應商供電。

特斯拉和上汽向上海當局表示，其供應鏈的主要環節可能受到四川限電的影響。四川正面臨歷來最嚴重的乾旱。中國社群媒體 流傳一份上海市經濟和信息化委員會遞交給四川省政府的文件。該文件顯示，上海政府要求四川省對成都銀利汽車零部件等16家位於該省的汽車零件供應商持續供電。

知情人士說，特斯拉正協同上海和四川當局，確保四川的供應商獲得充裕的電力，此外特斯拉的生產迄今尚未出現延宕。

特斯拉的中國代表拒絕置評，上汽的發言人則說，正與四川當地政府積極合作，以減輕供電吃緊的影響。

四川是中國人口數一數二多的省份，該省高度仰賴水力發電，因此特別容易受乾旱衝擊。氣候炎熱推高了民眾使用空調的需求，也使得水庫蓄水區的水源乾涸。

豐田汽車和全球頂尖的電池製造商寧德時代，稍早已關閉在四川省的工廠，預計到8月20日前都不會恢復運作。