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美元猛漲 發展中國家砸3790億元捍衛匯價 危機未除

編譯季晶晶／綜合外電
美元強勢升值，土耳其在內新興市場國家為捍衛本國貨幣，付出沉重代價。(路透)
美元強勢升值，土耳其在內新興市場國家為捍衛本國貨幣，付出沉重代價。(路透)

美元猛升值，把發展中國家的財政砸出一個洞。根據彭博資訊，這些國家的決策者每個工作日共耗費相當於20多億美元的外匯準備，試圖支撐本國貨幣兌美元的匯價，總計今年來已投入3,790億美元——這些外匯準備原是為了抵禦嚴重經濟危機而保留的緊急準備金。

這顯示美元升值的力道有多強 ，以及當前有多危險，一些最脆弱國家雖力求穩定外匯市場，但收效甚微。

迦納、巴基斯坦、智利在內的國家，本國貨幣都已跌至創紀錄低點，加劇通膨、加深貧困，疫情下不景氣長達兩年造成的社會動盪更形嚴重。全世界已有36種貨幣今年至少貶值10%。斯里蘭卡盧比和阿根廷披索在內的10種，貶幅更超過20%。

這有些類似過去半世紀新興市場的幾場重大危機：1980年代拉丁美洲債務危機，以及十年後席捲亞洲的貨幣貶值浪潮。目前，大多數分析師認為，不太可能發生那種極端崩解的情況，但同時也指出，作為美元飆升主要推手的聯準會，想要壓抑通膨還有很多工作要做，其升息幅度愈大，愈多發展中國家陷入全面貨幣危機的風險就愈大，可能進而引發債務危機。

Saxo Capital Markets駐雪梨策略師Jessica Amir說 ：「新興市場無疑地可能會爆發真正的危機。他們已經在臨界點。強勢美元是所有不確定性升到最高點，尤其對脆弱的新興市場而言。」

當然，遭遇強勢美元衝擊的不只是新興國家，問問歐洲人和日本人就知道了。上月，歐元兌美元20年來首次跌到平價，日圓則跌至1998年來最低。但儘管歐元和日幣下滑，歐日企業和消費者向海外購買商品時要付出更多代價，仰賴美元為其政府提供融資的發展中國家，面臨的卻是幾乎生死攸關的威脅。

因此，根據國際貨幣基金（IMF）針對65個發展中國家搜集的數據，儘管今年耗費的外匯準備只占所持準備的6%不到，卻已引起投資人注意。這是自2015年中國大陸意外貶值其貨幣導致貨幣重挫以來的最快跌幅。這一次，外匯準備下降最快的一些國家有加納、巴基斯坦、埃及、土耳其和保加利亞——同樣也是貨幣遭拋售最嚴重的一些國家。

Fidelity International資金經理人Paul Greer說，「在全球流動性緊縮、成長預期下滑、通膨壓力上升和美元走強的環境下，有理由認為，總經情勢嚴重艱困的新興市場國家會面臨持續性的貨幣壓力」。

貨幣 新興市場 斯里蘭卡

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